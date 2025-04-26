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Japonya'da asırlık ilginç gelenek, bebeklerden ilk ağlayan kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, bebeklerden ilk ağlayan kazandı
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Japonya'nın ilginç geleneği "ağlayan bebek sumo" festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde sumo güreşçilerinin kollarında maskeyle korkutulan bebeklerden ilk ağlayan galip ilan ediliyor. Her yıl düzenlenen geleneksel festivalde bebeklerin ağlamasının onlara sağlık getireceğine inanılıyor.

Japonya'nın en ilginç geleneklerinden biri olan "Ağlayan Bebek Sumo Festivali" (Nakizumo), bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Tokyo'daki tarihi Sensoji Tapınağı'nda düzenlenen festivalde, minik bebekler sumo güreşçilerinin kollarında ağlamak için yarıştı.

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

SAĞLIK GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

Festival, Japon kültüründe bebeklerin güçlü bir şekilde ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırdığı ve sağlıklı bir büyüme sağladığı inancına dayanıyor. Bu inanç, Japonya'da yaygın olan "naku ko wa sodatsu" (ağlayan çocuklar büyür) atasözüyle ifade edilir; bu, "ağlayan çocuklar büyür" anlamına geliyor.

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Şinto geleneklerine göre düzenlenen etkinlikte, sumo güreşçileri 6 ila 18 aylık bebekleri kucaklayarak ringe çıkarıyor ve "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor.

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

İLK AĞLAYAN KAZANIYOR

İki bebek karşı karşıya getirilerek, hangisinin önce ağladığına bakılıyor. İlk ağlayan bebek galip ilan edilirken, eğer her iki bebek aynı anda ağlarsa daha yüksek sesle veya daha uzun süre ağlayan bebek kazanan sayılıyor. Bazı hakemler, bebekleri korkutmak amacıyla geleneksel maskeler takarak eğlenceli anlar yaşanmasına katkıda bulunuyor.

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Japonya'da asırlık ilginç gelenek, ilk ağlayan bebek kazandı

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Yaşam
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