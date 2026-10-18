Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

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Fransa'da düzenlenen kitlesel protestoların ardından çok sayıda kentte yağma, kundaklama ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı. Ülkede artan gerilim uluslararası tepkilere neden olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması dikkat çekti.

Trump'a atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fransa yanıyor. Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük bir ülke olan Fransa'yı paramparça etti."

"ÇOK GEÇ OLMADAN SINIRLARINIZI KAPATIN"

Fransa'daki olayları göç politikalarıyla ilişkilendiren Trump, açıklamasında Fransız yönetimine doğrudan seslendi.

ABD Başkanı'na atfedilen mesaj, "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü sağlayın" sözleriyle sona erdi.

Trump, daha önce de Fransa'daki öğrenci protestolarını kitlesel göçle ilişkilendirmiş ve ülkenin göç politikalarını eleştirmişti. Ancak protestoların göçmenlerden kaynaklandığı yönündeki değerlendirmesini destekleyen somut bir kanıt sunmamıştı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI DA FRANSA'YI HEDEF ALMIŞTI

Trump'ın açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Fransa'daki olaylara ilişkin sözlerinin ardından gündeme geldi.

Vance, Limoges Belediye Binası'nın yandığı görüntüleri paylaşarak Avrupa ülkelerinin göç politikalarını eleştirmişti. Batılı yönetimlerin toplumsal uyum konusundaki uyarıları dikkate almadığını savunan Vance, Fransa'da yaşanan olayların önceden öngörülebileceğini ileri sürmüştü.

FRANSA'DA 1800'DEN FAZLA GÖZALTI

Fransa genelinde hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına tepki olarak düzenlenen gösteriler sırasında bazı gruplar mağazaları yağmaladı, araçları ateşe verdi ve kamu binalarına zarar verdi.

Paris, Marsilya, Lyon ve Bordeaux başta olmak üzere birçok kentte yaşanan olaylarda 1800'den fazla kişi gözaltına alındı. Limoges kentindeki tarihi belediye binası ise çıkan yangında ağır hasar gördü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkede yaşanan gelişmelerin ardından ulusa seslenmesi bekleniyor.

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