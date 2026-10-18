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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz

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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
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Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve bu maçta oynaması beklenmeyen Vaclav Cerny, kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

ORKUN VE RASHICA KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Kosovalı oyuncu Milot Rashica kadroda yer almadı. 

VLAHOVIC İLE CERNY TRABZON'A GİTTİ

Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde oynamayan Dusan Vlahovic kadroda yer aldı. Ayrıca Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan ve bu maçta oynaması beklenmeyen Vaclav Cerny de kafilede bulundu. 

Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki futbolcular şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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