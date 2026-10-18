Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

ORKUN VE RASHICA KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Kosovalı oyuncu Milot Rashica kadroda yer almadı.

VLAHOVIC İLE CERNY TRABZON'A GİTTİ

Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde oynamayan Dusan Vlahovic kadroda yer aldı. Ayrıca Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan ve bu maçta oynaması beklenmeyen Vaclav Cerny de kafilede bulundu.