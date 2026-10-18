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Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi

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Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
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Suudi Arabistan'da, Mekke'deki bir camide cinsel ilişkiye girdikleri suçlamasıyla yargılanan Bangladeş vatandaşı iki kişi idam edildi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar'ın yargılama sonucunda idama mahkum edildiğini ve cezalarının infaz edildiğini açıkladı.

  • Mekke'de bir camide ahlaka aykırı eylemde bulundukları gerekçesiyle yargılanan Bangladeş vatandaşı Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar, mahkemenin verdiği idam cezasının kesinleşmesinin ardından 14 Ekim 2026'da infaz edildi.
  • Mahkeme, ibadet mekanının kutsallığının ihlal edilmesini gerekçe göstererek İslam hukukunda hakimin takdirine dayanan 'tazir' kapsamında idam cezasına hükmetti; infaz için kraliyet emri çıkarıldı.
  • Bangladeş'in Cidde Başkonsolosluğu, vatandaşlarının idam edileceğine ilişkin önceden bildirim yapılmadığını duyurdu ve olayın ayrıntılarının öğrenilmesi için Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına diplomatik nota gönderildi.

Suudi Arabistan'ın kutsal şehirlerinden Mekke'de, bir camide cinsel içerikli eylemde bulundukları gerekçesiyle yargılanan Bangladeş vatandaşı bir kadın ve bir erkek idam edildi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, mahkemenin verdiği idam kararlarının kesinleşmesinin ardından cezaların 14 Ekim'de infaz edildiğini açıkladı.

CAMİDE CİNSEL İÇERİKLİ EYLEM SUÇLAMASI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş vatandaşları Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar'ın Mekke'deki bir camide ahlaka aykırı olarak nitelendirilen bir eylemde bulundukları gerekçesiyle yakalandıkları belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan iki kişi hakkında yürütülen soruşturmanın ardından dava açıldı. Bakanlık, olayın caminin kutsallığını ihlal ettiğini savundu.

MAHKEMEDEN İDAM KARARI ÇIKTI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen iki kişi, kendilerine yöneltilen suçlamalardan mahkum edildi. Mahkeme, eylemin niteliğini ve ibadet mekanının kutsallığının ihlal edilmesini gerekçe göstererek İslam hukukunda hakimin takdirine dayanan "tazir" kapsamında idam cezasına hükmetti. Kararın üst yargı makamlarınca onaylanmasının ardından infaz için kraliyet emri çıkarıldı.

İDAM CEZALARI 14 EKİM'DE İNFAZ EDİLDİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, iki Bangladeş vatandaşının idam cezalarının 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Mekke bölgesinde infaz edildiğini duyurdu.

Bakanlık, yaptığı açıklamada camilerin kutsallığını ihlal eden eylemlere karşı yasal yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, olayın hangi camide meydana geldiğini ve iki kişinin ne zaman gözaltına alındığını ise açıklamadı. Resmi açıklamada eylemin ayrıntılarına da yer verilmedi.

BANGLADEŞ'TEN SUUDİ ARABİSTAN'A AÇIKLAMA TALEBİ

İdamların ardından Bangladeş'in Cidde Başkonsolosluğu da harekete geçti. Konsolosluk yetkilileri, iki vatandaşlarının idam edileceğine ilişkin kendilerine önceden bildirim yapılmadığını açıkladı.

Bangladeşli yetkililer, olayın ayrıntılarının öğrenilmesi amacıyla Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına diplomatik nota gönderildiğini bildirdi. İki kişinin yargılanma süreci ve kendilerine sağlanan konsolosluk desteğine ilişkin belirsizlikler ise sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıiskender karagøz:

Mekkede insanlar cinsellik yaşamıyormu? Kutsal topraklarda insanlar yiyip içip sıçıyor cinsellikde yaşıyor. Mekkede Medinede Tekkede insanlar cikic yapar.

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Haber YorumlarıGREYFRUT:

Yahu Camide de olur mu??

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Haber Yorumlarıiskender karagøz:

Yorumlarımı yayınlayın! Hello size söylüyorum duyuyormusunuz?

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