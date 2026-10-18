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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçını yorumladı ve takımın performansını eleştirdi. Oyun içindeki hatalara dikkat çeken Kahveci, ''Bu oyunla yine 3 yer. Hiç kızmayın bana Galatasaraylı taraftarlar. Bu utbolla da Lille’i deplasmanda yenemezsin şimdiden söyleyeyim. İlk dakika felaket ötesi. Galatasaray'ın ritminde sorun var'' yorumunda bulundu.

  • Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçta galibiyetin rakibin bireysel hatasından geldiğini söyledi.
  • Kahveci, ilk yarıda Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a 3 gol atabileceğini belirtti.
  • Kahveci, Galatasaray'ın bu oyunla Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında 3 gol yiyip yenemeyeceğini ifade etti.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi Kontraspor ekranlarında değerlendirdi. 

"BU BAŞKA BİR BİREYSEL HATA"

Galatasaray'ın bireysel hata sayesinde maçı kazandığını ifade eden Nihat Kahveci, "Erzurum maçını niye hatırlattın? O gün '4-0 yendik ya, ne anlatıyorsunuz' diyorlardı. İşte bugünleri anlatıyoruz. O gün, kaleci iki tane asist yaptı, defans oyuncusu top kaptırdı. Hepsi bireysel hataydı. İşte hep rakibin bireysel hatasına gol atıyorsun. Bugün öyle bireysel hataya zorladığı bir şey yoktu. Bu başka bir bireysel hata." dedi. 

"ASIL SIKINTISI BU"

Değerlendirmesine devam eden Kahveci, ''İlk yarı Gençlerbirliği 3 gol atabilirdi Galatasaray’a. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne yansıyan asıl sıkıntısı bu. Ligde kazanıyor ama Lille gelirse 4 atar. Öyle ya da böyle bu oyun Süper Lig’de yeterli, Deniz Gel geliyor öyle ya da böyle gol. Ama Şampiyonlar Ligi’nde bu golü atamıyorsun. Galatasaray taraftarı haftayı lider kapatan bir takıma sahipler ama oyun olarak Galatasaray lider değil. Süper Lig'de bir şekilde galibiyete yetiyor ama iş Şampiyonlar Ligi sahnesine geldiğinde o kalibrede bu tarz ucuz.'' ifadelerini kullandı. 

"BU OYUNLA LILLE'DEN 3 YER"

Sarı-kırmızılı ekibin oyun içerisindeki hatalarının altını çizen Nihat Kahveci, ''Şimdiden başarılar diliyorum (Şampiyonlar Ligi). Bu oyunla yine 3 yer. Hiç kızmayın bana Galatasaraylı taraftarlar. Bugünkü futbolla da Lille’i deplasmanda yenemezsin şimdiden söyleyeyim. İlk dakika felaket ötesi. Galatasaray'ın ritminde sorun var. Galatasaray'da çok bir şeyler beklediğin yıldız oyuncuların sunduğu performanslarda sorun var.'' değerlendirmesini yaptı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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