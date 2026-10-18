Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Königssee Gölü'nde ailesiyle tatil yapan 16 yaşındaki bir kız, yüzdüğü sırada suyun yaklaşık 2 metre altında parlayan bir cisim fark etti.

Merakına yenik düşerek suya dalan genç kız, çıkardığı cismin sıradan bir metal parçası değil, altın külçesi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki külçeyi yanında götürmek yerine polise teslim eden genç kızın davranışı, yetkililer tarafından örnek gösterildi.

ALTININ ÜZERİNDEKİ SERİ NUMARASI İNCELENDİ

Polis ekipleri, altının gerçek sahibine ulaşmak amacıyla araştırma başlattı. Üzerinde Degussa markası bulunan külçenin geçmişi ve seri numarası incelemeye alındı.

Alman kriminal polisinin yaptığı incelemelerde, külçenin üzerindeki kimlik numarasının daha önce silindiği, ancak uzmanların numarayı yeniden görünür hale getirmeyi başardığı belirtildi.

Buna rağmen altının herhangi bir suçla bağlantısı tespit edilemedi ve gerçek sahibine ulaşılamadı.

6 AY BOYUNCA KİMSE SAHİPLENMEDİ

Alman yasalarına göre bulunan değerli eşyaların gerçek sahiplerinin hak talebinde bulunabilmesi için belirli bir bekleme süresi uygulanıyor.

Genç kızın polise teslim ettiği altın külçesi de 6 ay boyunca muhafaza edildi. Ancak bu süre içerisinde altının kendisine ait olduğunu kanıtlayan herhangi biri ortaya çıkmadı.

Bunun üzerine yetkililer, yaklaşık 500 gramlık külçenin mülkiyetini onu bulan genç kıza devretti.

ALTININ GÖLE NASIL GELDİĞİ HALA BİLİNMİYOR

Altının gölün dibine nasıl ulaştığı ise olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Külçenin kazara mı düşürüldüğü yoksa biri tarafından bilerek mi suya bırakıldığı belirlenemedi.

Genç kızın dürüstlüğü sayesinde polise teslim edilen altın, sahibinin bulunamaması üzerine yeniden kendisine verildi.

OLAYIN 10 YIL ÖNCE YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son günlerde yeniden haberleştirilen olayın aslında 7 Ağustos 2015'te yaşandığı, altının ise 2016 yılında genç kıza verildiği belirlendi. Alman basınındaki güncel yayınlar, yıllar önce yaşanan bu sıra dışı olayı yeniden gündeme taşıdı. Dolayısıyla gelişme yeni bir altın keşfi değil, geçmişte yaşanmış bir olayın yeniden haberleştirilmesi niteliğinde.

Kaynak: Haberler.com