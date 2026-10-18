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Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

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Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
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Türkiye'de son 7 ayda okullarda meydana gelen 8 saldırıda 10 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Bitlis'te mezun olduğu okula pompalı tüfekle ateş açan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir yıldır saldırı tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı. Çocuğun ablasıyla şiddet içerikli oyunlar oynadığı, ablasının ise yeni nesil suç örgütü üyesi olduğu belirtilen bir kişiyle mesajlaştığı öğrenildi.

  • Türkiye'de nisan-ekim ayları arasında okullara yönelik 8 saldırıda 10 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti.
  • 14 Ekim'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 14 yaşındaki B.T., mezun olduğu okula ağabeyine ait ruhsatsız pompalı tüfekle yaklaşık 15-20 el ateş etti; olayda yaralanan olmadı.
  • B.T. ve tüfeğin sahibi ağabeyi tutuklandı; çocuğun saldırıdan iki gün önce psikiyatri muayenesine gittiği ancak ilaçlarını almadığı belirtildi.

Türkiye'de son 7 ayda okullara yönelik 8 saldırı meydana gelirken, olaylarda 10 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Son saldırı Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşandı. Mezun olduğu okula pompalı tüfekle ateş açan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir yıldır saldırı düzenleyeceğini söylediği ortaya çıktı. Çocuğun ablasıyla internet üzerinden şiddet içerikli oyunlar oynadığı, ablasının ise yeni nesil bir suç örgütü üyesi olduğu belirtilen kişiyle mesajlaştığı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında saldırıya ilişkin çarpıcı ayrıntıları aktardı.

OKULLARDA 7 AYDA 8 SALDIRI

Türkiye'de son aylarda peş peşe yaşanan okul saldırıları endişeleri artırdı. Nisan ve ekim ayları arasında meydana gelen 8 ayrı olayda 10 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirdi.

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ömer Ket, mezun olduğu liseye pompalı tüfekle saldırdı. Olayda 16 kişi yaralanırken, saldırgan yaşamına son verdi.

15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda ise 9 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti.

Eylül ayında Manisa ve Osmaniye'de, ekim ayında ise İstanbul'da okullara yönelik saldırılar yaşandı. Son olayın adresi Bitlis'in Hizan ilçesi oldu.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU OKULA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

14 Ekim'de Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyünde 14 yaşındaki B.T., mezun olduğu Kalkanlı Köyü İlk ve Ortaokulu'na pompalı av tüfeğiyle saldırdı.

Ağabeyine ait ruhsatsız tüfeği yanına alan çocuk, okula doğru yürürken ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan okul müdürü, bahçedeki öğrencileri hızla binaya alarak kapıları kapattı. Ardından bir duvarın arkasına sığındı.

B.T., okulun camlarına, duvarlarına ve müdürün park halindeki aracına yaklaşık 15-20 el ateş etti. Tüfekteki fişeklerin bitmesinin ardından yakalanan çocuk gözaltına alındı.

BİR YILDIR "OKULA SALDIRACAĞIM" DİYORMUŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre B.T., yaklaşık bir yıldır okuluna saldıracağını ve babasını öldürmek istediğini yakın çevresine söylüyordu.

Sekiz çocuklu ailenin üyelerinden biri olan B.T.'nin, geçen yıl aynı okuldan mezun olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki ablası H., ifadesinde kardeşinin uzun süredir saldırı düşüncesini dile getirdiğini belirtti.

H., kardeşinin okulda sigara içmesinin engellenmesi nedeniyle öğretmenleriyle tartıştığını ve ailesiyle de sorunlar yaşadığını anlattı.

Ablasının ifadesine göre B.T., notlarında babasını öldürmek istediğini de yazmıştı.

ABLASININ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan H., kardeşinin saldırı sırasında kendisine mesajlar gönderdiğini anlattı.

H., kardeşine neden mesaj gönderdiği sorusuna, "Sinirlensin diye attım. Çünkü yaşamak istemiyorum, beni de öldürsün diye yaptım" yanıtını verdi.

Kardeşinin saldırıyı kendi kararıyla gerçekleştirdiğini savunan H., olayla ilgili birlikte plan yapmadıklarını ve herhangi bir kişiden talimat almadıklarını söyledi.

H., ağabeyinin silahları bulunduğunu yetkililere bildirmeyi düşündüğünü ancak şikayette bulunmadığını da ifade etti.

İNTERNETTE ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR OYNUYORLARMIŞ

Ablanın ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise iki kardeşin internet üzerinden oynadığı oyun oldu.

H., kardeşiyle birlikte "Fire Fire Max" adını verdiği bir oyun oynadıklarını belirterek, "Bu oyunda birilerini öldürüyorduk" dedi.

İki kardeşin oynadığı oyunun saldırıyla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ise henüz belirlenmedi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI İDDİASI

H.'nin ifadesinde, yeni nesil suç örgütü üyesi olduğu belirtilen bir kişiyle mesajlaştığını ve bu kişiyi sosyal medyadan takip ettiğini söylemesi de dikkat çekti.

Söz konusu kişinin gerçekten bir suç örgütü üyesi olup olmadığı ve saldırıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

İki kardeşin internet üzerinden herhangi bir kişi tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği de araştırılması gereken konular arasında yer aldı.

SALDIRIDAN ÖNCE PSİKİYATRİ MUAYENESİNE GİTMİŞ

Olayın ardından yapılan incelemede, jandarmanın 2 Haziran'da Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Hizan Asliye Hukuk Mahkemesine başvurduğu ve B.T. hakkında danışmanlık ile sağlık tedbiri uygulanmasını sağladığı ortaya çıktı.

B.T.'nin saldırıdan iki gün önce, 12 Ekim'de psikiyatri muayenesine gittiği ancak kullanması gereken ilaçları almadığı belirtildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan B.T. ile tüfeğin sahibi olan ağabeyi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKUL MÜDÜRÜ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

B.T.'nin silahla okula yaklaşması üzerine öğrencileri hızla içeri alan ve kapıları kapatan okul müdürünün müdahalesi, olası can kayıplarının önüne geçti.

Olayda herhangi bir öğrencinin yaralanmaması büyük bir faciayı önlerken, saldırı öncesinde yapılan tehditlerin ve alınan koruyucu tedbirlerin neden yeterli olmadığı sorusu gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Arakhaber iş bsşında

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Haber YorumlarıE Ş:

1 metre ip çoğu sorunu çözer

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Haber Yorumlarıhazalika02:

birileri çocukları okuldan, eğitimden uzaklaştırma çabasında, cahil ve güdülebilen bir toplum siyasiler ve koltukta oturanlar için avantaj demek

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Haber YorumlarıElif Şahan:

Öğretmenler derdimi anlatır çıkarım. Müfredatını tamamlar çıkarım zihniyetiyle devam ettiği sürece, ne allah korkusu, ne devlet korkusu, ne insan sevgisi, ne hayvan sevgisi aşılanan az bu çocuklara. Ailelere iş düşmüyor mu diye ötenler olacak onu da biliyorum. Dünyada her çocuğun anne babası mi var. Farzedin ki anne babası yok. Yalnız. Tek. Yetim öksüz. Kimi suçlayacak siniz ozaman. Eğitecek siniz sonuçta. Eğitecek siniz.

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

söz konusu köy ne çevresinde ne de bölgede sevilmeyen ve çok sımartılan bir köy,

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