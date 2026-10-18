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Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama

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Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
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Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, A Milli Takım ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Milli takım ihtimalinin kendisi için önemli olduğunu belirten Turan, Ukrayna ekibine olan bağlılığını vurgulayarak ''Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım'' dedi.

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik direktör Arda Turan, A Milli Takım ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

''HER ZAMAN BENİMLE OLACAK''

Arda Turan, "Son zamanlarda adınız Türkiye Milli Takımı ile anılıyor ancak Shakhtar Donetsk'e olan bağlılığınızdan da bahsettiniz. Aynı zamanda, ülkenizi temsil etmek sizin için büyük önem taşıyor. Savaş sırasında bir Ukrayna kulübünün başına geçerek üstlendiğiniz sorumlulukla milli takım ihtimalini bir arada değerlendirmek sizin için ne kadar zor?'' şeklindeki soruya yanıt vererek "Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar. Şunu söyleyebilirim ki bahsettiğiniz bu iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak.'' dedi. 

"HİZMET ETMEYE HAZIRIM''

Sözlerine devam eden Arda Turan, ''Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

O zaman türk vatandaşlığından da çık

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Haber YorumlarıYusuf İNANÇ:

adam haklı turk futbolunun hali ortada tff hali ortada gelse burda rezil olur milliyetçilik ayagına yatmayın ülke hainlerle dolu

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Haber YorumlarıDoğan Taş:

böyle adamlara muhtaç olmak ne kadar acı

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Haber YorumlarıYusuf İNANÇ:

muhtaç olma degil turk futbolunu bu hale getirenler utansın tff ve kulupler... yabancı futbolcu hayranlıgı ve bahis şike vs sonucda bu...

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Haber YorumlarıYusuf İNANÇ:

adam haklı tff ve turk futbolunun hali ortada rezil olmak için mi gelsin

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