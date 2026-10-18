Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

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Fransa'da giderek şiddetlenen protestolar sırasında yağma olayları da yaşandı. Bir grup kişinin iş yerine yöneldiğini gören kadın, dükkanını korumak için harekete geçti.

Yağmacılara engel olmaya çalışan kadın, iş yerinin zarar görmesini önlemek için çabaladı. Ancak kalabalığı durdurmayı başaramadı. Kadının çaresiz kaldığı anlar kameraya yansıdı.

LÜKS MAĞAZALAR DA YAĞMACILARIN HEDEFİ OLDU

Fransa'nın farklı kentlerinde yaşanan olaylarda lüks markalara ait mağazalar da hedef alındı. Rolex ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarına saldırıldığı, vitrinlerin kırılarak içerideki değerli ürünlerin yağmalandığı aktarıldı.

Mağazaların camlarının parçalandığı ve ürünlerin çalındığı anlar kameralara yansıdı. Bazı bölgelerde iş yerlerinin önünde büyük kargaşa yaşandı.

PROTESTOLAR SOKAK ÇATIŞMALARINA DÖNÜŞTÜ

Paris ve Lyon başta olmak üzere çeşitli kentlerde devam eden gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Bazı gruplar mağazaların vitrinlerini kırarken, güvenlik güçleri yağma olaylarına müdahale etti. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

1200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa genelinde protestolar sırasında çıkan olaylarda 1200 kişinin gözaltına alındığı, 150 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Gösteriler sırasında çok sayıda iş yeri zarar görürken, dükkanını yağmacılardan korumaya çalışan kadının görüntüleri yaşanan olayların dikkat çeken anlarından biri oldu.

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Kaynak: Haberler.com