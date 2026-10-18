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Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

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Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı Haber Videosunu İzle
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı
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Fransa'da devam eden protestolar sırasında bir kadın, dükkanını yağmacılardan korumaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadının çaresiz kaldığı anlar kameraya yansırken, ülkenin farklı kentlerinde lüks mağazalar da yağmacıların hedefi oldu. Rolex ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarına saldırıldı, olaylarda 1200 kişi gözaltına alındı.

  • Fransa genelinde protestolar sırasında çıkan olaylarda 1200 kişi gözaltına alındı ve 150 polis memuru yaralandı.
  • Paris ve Lyon başta olmak üzere çeşitli kentlerde gösteriler güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalara dönüştü.
  • Rolex ve Louis Vuitton gibi lüks markaların mağazaları saldırıya uğradı; vitrinler kırılarak değerli ürünler yağmalandı.

Fransa'da giderek şiddetlenen protestolar sırasında yağma olayları da yaşandı. Bir grup kişinin iş yerine yöneldiğini gören kadın, dükkanını korumak için harekete geçti.

Yağmacılara engel olmaya çalışan kadın, iş yerinin zarar görmesini önlemek için çabaladı. Ancak kalabalığı durdurmayı başaramadı. Kadının çaresiz kaldığı anlar kameraya yansıdı.

LÜKS MAĞAZALAR DA YAĞMACILARIN HEDEFİ OLDU

Fransa'nın farklı kentlerinde yaşanan olaylarda lüks markalara ait mağazalar da hedef alındı. Rolex ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarına saldırıldığı, vitrinlerin kırılarak içerideki değerli ürünlerin yağmalandığı aktarıldı.

Mağazaların camlarının parçalandığı ve ürünlerin çalındığı anlar kameralara yansıdı. Bazı bölgelerde iş yerlerinin önünde büyük kargaşa yaşandı.

PROTESTOLAR SOKAK ÇATIŞMALARINA DÖNÜŞTÜ

Paris ve Lyon başta olmak üzere çeşitli kentlerde devam eden gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Bazı gruplar mağazaların vitrinlerini kırarken, güvenlik güçleri yağma olaylarına müdahale etti. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

1200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa genelinde protestolar sırasında çıkan olaylarda 1200 kişinin gözaltına alındığı, 150 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Gösteriler sırasında çok sayıda iş yeri zarar görürken, dükkanını yağmacılardan korumaya çalışan kadının görüntüleri yaşanan olayların dikkat çeken anlarından biri oldu.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıayşe gül:

Ortadoğu çok uzak değil sonuçta, yaktığınız ateşin size ulaşmayacağını mı sandınız? Avrupa baharı bütün Avrupa'da çiçekler açtırır inşallah !!!

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Haber YorumlarıGökhan Çetin:

Kaosu ve ateşi sevenlerin ortak bir zararda buluşup düşmanlıkta yardımlaşması amaçlı çalışma

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Haber Yorumları4wxywg28mj:

bunların çoğu bence yabancıdırlr,Ortadoğu’dan göç eden Araplar’dır

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