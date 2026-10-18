Eskişehir'de misafirinin bıçakla ölümünde gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'de evine misafir olarak gelen Osman K.'nin mutfakta bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Ş.E. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. isimli kadının ikamet ettiği eve Osman K. misafir olarak geldi. Şahısların evde bulunduğu esnada Osman K., dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla ağır şekilde yaralandı.

KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından evde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın şüpheli Ş.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı