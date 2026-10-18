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Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

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Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
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İran'da Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin batmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. İranlı balıkçılar, denize saçılan iPhone telefonları, lüks parfümleri ve değerli ürünleri toplamak için tekneleriyle bölgeye akın etti. Balıkçıların konteynerler arasında dolaşarak ürünleri topladığı anlar kameralara yansıdı.

  • Hürmüz Boğazı'nda 14 Ekim'de batan Singapur bayraklı GFS Pride gemisinden denize saçılan iPhone, Fransız parfümü ve ticari ürünleri toplamak için yüzlerce İranlı balıkçı küçük teknelerle bölgeye gitti.
  • Singapur makamları, batan gemideki 21 mürettebatın tamamının yaralanmadan tahliye edildiğini açıkladı.
  • Gemi battığı sırada 2 bin 500'den fazla konteyner taşıyordu ve Devrim Muhafızları deniz yüzeyinde sürüklenen konteynerlerin gemi trafiği için tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

İran'da yüzlerce balıkçı, Hürmüz Boğazı'nda batan konteyner gemisinden denize saçılan iPhone telefonları, Fransız parfümleri ve değerli ürünleri toplamak için tekneleriyle bölgeye akın etti. Denizin ortasında konteynerler arasında dolaşan balıkçıların kutuları topladığı anlar kameralara yansıdı.

BALIK YERİNE IPHONE TOPLAMAYA GİTTİLER

Hürmüz Boğazı'nda 14 Ekim'de Singapur bayraklı GFS Pride adlı konteyner gemisinin batmasının ardından bölgede ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Geminin taşıdığı konteynerlerin denize saçılmasıyla birlikte yüzlerce İranlı balıkçı, küçük tekneler ve kurtarma botlarıyla bölgeye yöneldi.

Balıkçılar, su yüzeyinde sürüklenen konteynerlerin arasından son model iPhone kutuları, lüks Fransız parfümleri ve çeşitli ticari ürünleri toplamaya başladı.

DENİZİN ORTASINDA ADETA YARIŞTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, onlarca teknenin denize saçılan konteynerlerin arasında dolaştığı ve balıkçıların suyun üzerindeki kutuları teknelerine aldığı görüldü.

Bir başka görüntüde ise küçük bir teknenin büyük bir yük konteynerini halatla çekmeye çalışması dikkat çekti.

Tekneyle denize açılan bir kişinin, batan gemiden haberdar olduklarını ve iPhone ile parfüm toplamak için Hürmüz Boğazı'na gittiklerini anlattığı duyuldu.

GEMİDEKİ 21 KİŞİ KURTARILDI

Singapur bayraklı GFS Pride adlı gemi, 14 Ekim'de çıkan yangının ardından Hürmüz Boğazı'nda battı.

Singapur makamları, gemide bulunan 21 mürettebatın tamamının yaralanmadan tahliye edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise geminin tehlikeli bir rotaya girdikten sonra deniz mayınına çarparak alev aldığını öne sürdü.

2 BİN 500'DEN FAZLA KONTEYNER TAŞIYORDU

İran makamlarının açıklamasına göre, gemi battığı sırada 2 bin 500'den fazla konteyner taşıyordu.

Devrim Muhafızları, deniz yüzeyinde sürüklenen konteynerlerin gemi trafiği açısından tehlike oluşturduğunu belirterek balıkçılara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan olay, bölgedeki deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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