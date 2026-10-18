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İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı

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İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
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Premier Lig'in 7. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde sıradaki rakibi olan Crystal Palace'ın üstüne kabus gibi çöktü. Maça fırtına gibi başlayan Brighton, 4. dakikada Jaydee Canvot (K.K), 7. dakikada Diego Gomez ve 10. dakikada Yasin Ayari'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. 0.12'lik gol beklentisinden 10 dakika içerisinde 3 gol bulan Brighton'ın Diego Gomez ile orta sahadan attığı gol dikkat çekti.

  • Brighton, Premier Lig'in 7. haftasında Crystal Palace'ı ilk 10 dakikada 3-0 öne geçtiği maçta 4. dakikada Jaydee Canvot'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.
  • Brighton'un ikinci golünü 7. dakikada orta sahadan atılan golle Diego Gomez kaydetti, üçüncü golü 10. dakikada Yasin Ayari attı.
  • Brighton ilk 10 dakikada yalnızca 0.12 gol beklentisi (xG) üretmesine rağmen 3 gol attı.

Premier Lig’in 7. haftasında temsilcimiz Ferdi Kadıoğlu’nun formasını giydiği Brighton, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki sıradaki rakibi olan Crystal Palace’a adeta kabus gibi çöktü. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte rakip kaleye yüklenen Brighton, tarihe geçecek bir 10 dakikalık performans sergiledi.

10 DAKİKADA 3 GOL

Maça inanılmaz bir tempo ve baskıyla giren ev sahibi Brighton, aradığı golü henüz 4. dakikada Jaydee Canvot’nun kendi kalesine attığı golle buldu. Bu golün şokunu atlatamayan Crystal Palace, 7. dakikada Diego Gomez’in orta sahadan imza attığı jeneriklik golle sarsıldı. Fırtına gibi esmeye devam eden Brighton, 10. dakikada Yasin Ayari’nin ağları havalandırmasıyla skoru bir anda 3-0’a getirdi.

ORTA SAHADAN DİKKAT ÇEKEN GOL

Sadece 0.12’lik gol beklentisi (xG) ürettiği ilk 10 dakikalık dilime tam 3 gol sığdırmayı başaran Brighton, özellikle Diego Gomez'in orta sahadan attığı akıl dolu golle futbolseverleri büyüledi. Temsilcimiz Ferdi Kadıoğlu'nun da ilk 11'de sahada yer aldığı mücadelede Brighton, bu fırtına başlangıçla rakibinin direncini tamamen kırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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