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Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden

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Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, Brentford karşılaşmasında sakatlanan Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Fenerbahçe, Liverpool ile 4 Kasım Çarşamba günü karşılaşacak.

Premier Lig'in zorlu mücadelesinde deplasmanda Brentford’u 2-1 mağlup etmeyi başaran Liverpool’da alınan galibiyet sevinci sakatlık haberleriyle gölgelendi. 

LIVERPOOL'DA İKİ YILDIZ SAKATLANDI

Karşılaşmada sakatlanan Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong’un bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Mücadelenin ilk yarısında adale problemi yaşayan ve maçı tamamlayamayan ikinci kaptan Dominik Szoboszlai’nin, daha önce takımdan ayrı kalmasına neden olan sakatlığının tekrarladığı belirtildi. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Jeremie Frimpong ise yalnızca 6 dakika sahada kalabildi ve yaşadığı benzer bir sakatlık nedeniyle sekerek kenara gelmek zorunda kaldı. İki futbolcunun da son durumunun çekilecek MR'ların ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

''BİR SÜRE KULLANAMAYACAĞIZ''

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi’ndeki LASK deplasmanından geç döndüklerini ve dinlenmek için yeterli zaman bulamadıklarını söyleyerek, "Avusturya deplasmanından geç saatlerde döndük ve tam anlamıyla toparlanma şansımız olmadı. Böyle durumlarda sakatlıktan yeni dönen ve tam hazır olmayan isimlerle yorgun oyuncular arasında tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dom’un (Szoboszlai) eski sakatlığı tekrarladı, bu da tam olarak iyileşmediğini gösteriyor; onun için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Jeremie ise yeni bir sakatlık yaşadı. Maalesef iki oyuncumuzu da bir süre kullanamayacağız."    

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool'un Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı müsabaka 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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