Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slavia Prag maçı hazırlıklarına start verem Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Mert Müldür, bireysel çalışmalara başladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, ligde oynanan Corendon Alanyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MERT MÜLDÜR GERİ DÖNDÜ

Slavia Prag maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları sevindirecek sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Mert Müldür, sakatlığını atlatmasının ardından bireysel çalışmalara başladı.

SAHALARA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulan 27 yaşındaki milli futbolcunun sahalara kısa süre içerisinde yeniden dönmesi bekleniyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor

İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! Ekipler kayıp 2 kişiyi arıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

Yağmacılar gözlerini iyice kararttı!
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü

İsyan ateşi büyüyor! Ünlü meydan ateşe verildi, Meloni'den acil çağrı
Eşi çocuklarını göstermeyince bıçağı kendi boğazına dayadı! O anlar kamerada

Cadde ortasındaki hareketi emniyeti ayağa kaldırdı! Nedeni şaşırttı
Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası

Tecrübe diye buna derler! Aziz Yıldırım yine farkını konuşturdu

Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç