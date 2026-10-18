Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci

Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinciGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Slavia Prag maçı hazırlıklarına start verem Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Mert Müldür, bireysel çalışmalara başladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, ligde oynanan Corendon Alanyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
MERT MÜLDÜR GERİ DÖNDÜ
Slavia Prag maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları sevindirecek sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Mert Müldür, sakatlığını atlatmasının ardından bireysel çalışmalara başladı.
SAHALARA DÖNMESİ BEKLENİYOR
Sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulan 27 yaşındaki milli futbolcunun sahalara kısa süre içerisinde yeniden dönmesi bekleniyor.