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Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

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Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Haber Videosunu İzle
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
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Fransa'da protestolar sırasında 80 yaşın üzerindeki bir çift, sokak ortasında saldırıya uğrayarak soyuldu ve yarı çıplak bırakıldı. Yaşlı çiftin yaşadıklarına ilişkin görüntüler büyük tepki toplarken, olay üzerinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin güvenlik politikalarına sert eleştiriler yöneltildi.

  • Paris'te Cumhuriyet Meydanı yakınlarında 80 yaşın üzerindeki bir kadın ve erkeğe bir grup saldırdı; çiftin takıları, değerli eşyaları ve kıyafetlerinin bir bölümü zorla alındı.
  • Saldırı, Cumhuriyet Meydanı çevresinde güvenlik güçleriyle bazı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı saatlerde meydana geldi.
  • Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen gösterilerde Paris'in Cumhuriyet Meydanı çevresinde yağma ve şiddet olayları doğrulandı; yaşlı çifte yönelik saldırı iddiaları bağımsız kaynaklarca henüz tam olarak doğrulanmadı ve resmi bir soruşturma açıklamasına ulaşılamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen protestolar sırasında yaşanan olay dikkat çekti.

Fransız basınında yer alan ve BFMTV'ye dayandırılan haberlere göre, Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bulunan 80 yaşın üzerindeki bir kadın ve erkek, bir grup kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar yaşlı çiftin takılarını, değerli eşyalarını ve kıyafetlerinin bir bölümünü zorla aldı.

NEREDEYSE ÇIPLAK HALDE BIRAKILDILAR

Saldırganlar, yaşlı çiftin üzerindeki kıyafetlerin bir bölümünü de alarak olay yerinden uzaklaştı. Sokak ortasında neredeyse çıplak bırakıldıkları belirtilen çiftin daha sonra çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı aktarıldı.

Söz konusu olayın, Cumhuriyet Meydanı çevresinde güvenlik güçleriyle bazı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı saatlerde meydana geldiği öğrenildi.

"17 EKİM'İN EN KORKUNÇ GÖRÜNTÜSÜ"

Olayla ilgili paylaşılan bir sosyal medya mesajında, yaşlı çiftin yaşadıkları sert sözlerle eleştirildi. Paylaşımda, "Benim için 17 Ekim'in en korkunç görüntüsü bu" denilerek çiftin sokak ortasında soyulduğu ve yarı çıplak bırakıldığı aktarıldı.

Mesajda ayrıca Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Dior ve Sephora gibi markaların mağazalarının yağmalanmasına atıfta bulunularak yaşlı insanların da hedef alınmasına tepki gösterildi.

MACRON'A SERT ELEŞTİRİ

Paylaşımı yapan kişi, yaşandığını iddia ettiği olay üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef aldı.

Macron'un ülkedeki güvenliği sağlayamadığını savunan kullanıcı, radikal solu ve göç politikalarını da eleştirdi. Paylaşımda yaşananların Batı ülkeleri açısından bir uyarı niteliği taşıdığı ileri sürüldü.

Öte yandan Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen gösteriler sırasında Paris'in Cumhuriyet Meydanı çevresinde yağma ve şiddet olayları yaşandığı doğrulanırken, yaşlı çiftin saldırıya uğramasına ilişkin iddiaların tüm ayrıntıları henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Olayla ilgili resmi bir soruşturma açıklamasına da ulaşılamadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısonosmanliyorukoglu:

imrendiğimiz avrupa insanı normal para var insanlık yok s.. böyle parayı..!

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