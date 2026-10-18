Gebze'de sel sularına kapılan cipteki 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

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1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gebze ilçesinde dereye düşüp sel sularına kapılan cipte kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmalarında bulunan kişinin kimliği henüz belirlenemezken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erol POLAT/GEBZE, (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı