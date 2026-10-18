Gebze'de sel sularına kapılan cipteki 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

Gebze'de sel sularına kapılan cipteki 2 kişiden birinin cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze ilçesinde dereye düşüp sel sularına kapılan cipte kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmalarında bulunan kişinin kimliği henüz belirlenemedi, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Gebze ilçesinde dereye düşüp sel sularına kapılan cipte kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmalarında bulunan kişinin kimliği henüz belirlenemezken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Erol POLAT/GEBZE, (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı