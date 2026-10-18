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Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada

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Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
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Ekvador'da bir rahip, başına düşen haçın neden olduğu korkunç kazada hayatını kaybetti. Rahibin ölümüne yol açan olay kameraya saniye saniye yansırken, görüntülerde haçın bir anda üzerine düştüğü anlar yer aldı.

Ekvador'da meydana gelen trajik olayda, bir rahibin başına haç düştü. Aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden rahibin yaşadığı kaza, çevrede bulunan bir kamera tarafından kaydedildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Ortaya çıkan görüntülerde, haçın rahibin üzerine düştüğü anlar yer aldı. Bir anda yaşanan kaza, rahibin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Rahibin kimliği, olayın meydana geldiği yer ve haçın düşme nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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