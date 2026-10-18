Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geride bıraktığımız sezon takımını son hafta ligde tutmayı başaran Emre Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile bambaşka bir görüntü sergiliyor. Ligde oynanan 8 maçta sadece 1 kez kaybeden Belözoğlu'nun öğrencileri, Samsunspor'u 4-1 yenerek puanını 13'e yükseltti ve ligin üst sıraları için iddiasını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Samsunspor’u etkili bir oyunla 4-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SİHİRLİ DOKUNUŞ

Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçerek takımı son haftada ligde tutmayı başaran teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni sezonda Kasımpaşa’ya adeta sihirli bir dokunuş yaptı. Sezona son derece hırslı ve organize bir yapıda başlayan İstanbul temsilcisi, sergilediği performansla lige damga vuruyor.

8 MAÇTA TEK YENİLGİ

Belözoğlu yönetiminde lige çok güçlü bir giriş yapan Kasımpaşa, geride kalan 8 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'a son dakikalarda yediği golle kaybeden lacivert-beyazlılar, son olarak Samsunspor karşısında adeta şov yaptı ve 4 gollü farklı galibiyetle haftayı kapatarak puanını 13’e yükseltti.

SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bir sonraki maç haftasında ligin dibine demir atan Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

Haberi alan 60 bin kişi AVM'ye koştu, kilometrelerce kuyruk oluştu
Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt

Kışın vatandaşları en çok ilgilendiren soruya yanıt verdi
Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası

Tecrübe diye buna derler! Aziz Yıldırım yine farkını konuşturdu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

Sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber
Kaos büyüyor! ABD 'Sizi uyarmıştık' dedi, Macron'dan hamle gecikmedi

ABD'den yangını körükleyecek açıklama geldi, Macron düğmeye bastı
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

Ünlü şovmenden servet itirafı: Ev almak haftalık rutinimdi
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Kubilay Aka’dan “Mercan Köşk”e veda: Tadı damağımızda kaldı

Kubilay Aka’dan “Mercan Köşk”e veda: Tadı damağımızda kaldı
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak