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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.