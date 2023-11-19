İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam