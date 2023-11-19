Haberler

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İstanbul Çamlıca kar Hava Durumu İstanbul Yaşam Haberler

title