Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sabancı ailesinin prensi vapurda DJ kabinine geçti! Yolcular şaşkına döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sabancı ailesinin prensi vapurda DJ kabinine geçti! Yolcular şaşkına döndü Haber Videosunu İzle
Sabancı ailesinin prensi vapurda DJ kabinine geçti! Yolcular şaşkına döndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurun yolcuları, Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı'nın sürpriziyle karşılaştı. Vapurda kurulan DJ kabininin başına geçen Faruk Sabancı, İstanbul Boğazı'nın ortasında performans sergiledi.

İstanbul'da Kadıköy- Beşiktaş hattında yolculuk yapan vatandaşlar, vapurda Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı ile karşılaştı.

Ünlü ailenin müzik dünyasına adım atan üyelerinden Faruk Sabancı, vapurda kurulan DJ kabininin başına geçerek yolculara elektronik müzik dinletti.

SABANCI AİLESİNİN PRENSİNDEN BOĞAZ'DA SÜRPRİZ

Merhum iş insanı Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, bu kez gece kulüplerinde ya da konser alanlarında değil, İstanbul Boğazı'nın ortasında performans gösterdi.

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurda hünerlerini sergileyen Sabancı, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde yolculara farklı bir deneyim yaşattı.

Kaynak: Haberler.com
Sosyal medyadan sonra sıra alışveriş sitelerinde! İngiltere çocuklar için düğmeye bastı

Sosyal medyanın ardından alışveriş siteleri! Yeni yasaklar geliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı20

11 yıldır dinmeyen öfke! Onlarca vatandaş soluğu inşaatın önünde aldı
Kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti

Kan donduran kazada can verdiler
Mauro Icardi hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma

Kızına şiddet uyguladı, uzaklaştırma kararı verildi
Ordu'da yaralı bulduğu karga ustanın çırağı oldu! Tamir sırasında vida uzatıyor

Kurtardığı karga çırağı oldu! Tamirde ustasına vida uzatıyor
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı

Osimhen yetmezmiş gibi! Galatasaray'a bir kötü haber daha
İnşaat yüzünden kaldırımı kullanamayınca yola indi, kamyonet çarpıp kaçtı!

Kaldırım kapanınca yola indi, ardında gözü yaşlı evlatları kaldı