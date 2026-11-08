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İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme

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İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme
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Çorum FK karşılaşmasında 2 gol atarak yıldızlaşan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin attığı golün ardından yaptığı hareket dikkat çekti. A Milli Takım’ın aday kadrosuna çağrılmayan yıldız isim, 56. dakikada attığı golden sonra kameralara dönerek, A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın’ın daha önce viral olan görüntüsünün benzerini taklit etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıkan İrfan Can Kahveci damga vurdu.

SERGEN YALÇIN'I TAKLİT ETTİ

A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan tecrübeli oyuncu, ceza sahası dışından attığı iki şık golle şov yaparken 56. dakikadaki gol sevincinde dikkat çeken bir harekete imza attı. 

Golden sonra doğrudan kameralara yönelen Kahveci, Sergen Yalçın'ın sosyal medyada viral olan ceplerini kontrol etme görüntüsünü taklit ederek deneyimli teknik adama göndermede bulundu.

UNVANINI PEKİŞTİRDİ

200. maçında sergilediği üst düzey performans ve bu gol sevinciyle maçın en çok konuşulan ismi olan yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu unvanını da pekiştirmiş oldu.   

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkxf19:

Koçum benim

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Haber Yorumlarıasam asa:

Kim ne yaparsa kendine yapar. Yetenekli olsanda bir yerleri garanti gorursen istenileni vermezsen boyle olur. Sonra iki gol atinca artislik yaparsin. Kendini gosterseyin alinsaydin.

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