Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Amedspor'u 4-3 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, maçın ardından tatile çıktı. Milli aradaki izni değerlendiren Saraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Kaçış!'' ifadelerine yer verdi.

Trendyol Süper Lig’de yoluna emin adımlarla devam eden lider Galatasaray, nefes kesen mücadelede Amedspor’u 4-3 mağlup ederek milli araya moral depolayarak girdi. Zorlu 90 dakikanın ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet ve futbolcular verilen iznin tadını çıkarmaya başladı.

İRFAN SARALOĞLU TATİLE ÇIKTI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın hemen ardından milli arayı değerlendirmek üzere tatile çıktı. 

''KAÇIŞ!''

Yoğun fikstürün ardından dinlenmeye çekilen tecrübeli antrenör, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımına "Kaçış!" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı. Saraloğlu'nun bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İşte o paylaşım:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı31

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Bu iddia doğruysa vay halimize
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı12

Çaresizliğin fotoğrafı!
Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz

Beş farklı galibiyete rağmen ilginç sözler: İyi değiliz
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı122

Türk futbolunu sarsan görüntü! Video kaldırıldı ama ortalık karıştı
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı

Ülkenin kalbinde tedirgin eden görüntü
Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Görüntüler Türkiye'den! Kilometrelerce kuyruğun sonu gözükmedi
11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı20

11 yıldır dinmeyen öfke! Onlarca vatandaş soluğu inşaatın önünde aldı
İspanya'da 60 yaşını dolduran araçlara muayene zorunluluğu kaldırıldı

Araç sahipleri dikkat! Bu otomobillerde muayene zorunluluğu kaldırıldı