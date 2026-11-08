İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı

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Trendyol Süper Lig’de yoluna emin adımlarla devam eden lider Galatasaray, nefes kesen mücadelede Amedspor’u 4-3 mağlup ederek milli araya moral depolayarak girdi. Zorlu 90 dakikanın ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet ve futbolcular verilen iznin tadını çıkarmaya başladı.

İRFAN SARALOĞLU TATİLE ÇIKTI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın hemen ardından milli arayı değerlendirmek üzere tatile çıktı.

''KAÇIŞ!''

Yoğun fikstürün ardından dinlenmeye çekilen tecrübeli antrenör, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımına "Kaçış!" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı. Saraloğlu'nun bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İşte o paylaşım: