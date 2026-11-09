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Afyonkarahisar'da tüfekli kavgada 37 yaşındaki enişte öldü, 2 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'da tüfekli kavgada 37 yaşındaki enişte öldü, 2 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 37 yaşındaki enişte, kayınbiraderleri tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra bir akrabalarının evinde yakalandı.

Afyonkarahisar'da akrabalar arasında çıkan kavdada kayınbiraderleri tarafından tüfekle vurulan 37 yaşındaki enişte hayatını kaybetti.

Olay Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut K., ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.'ye ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aykut K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şahıs burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliler M.C. ve S.C., olaydan yaklaşık 1 saat sonra Işıklar beldesinde bir akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahısların jandarma karakoluna götürüldükleri bildirildi.

Öte yandan, olayda tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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