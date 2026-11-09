Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından milli aradan sonra oynayacakları Galatasaray derbisine değindi.

''LİGİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ''

Milli aradan sonra zor maçları olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Deplasmanda oynayacağız. Bu da gelişmemiz gereken bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Gerçekten hala aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor.'' dedi.

''YENMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ''

Galibiyet hedeflediklerini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, ''Yenmemiz gereken bir maç. Hepimiz biliyoruz bunu. Zamanı gelince de o maç için hazırlıklar yapacağız tabii ki. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Daha çok yeni oyuncu var, yeni bir hoca var ve yeni bir fikir var burada. O yüzden 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten." sözlerini sarf etti.

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