Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği maçının ardından konuşan Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Galatasaray derbisi hakkında yorum yaparak ''Galatasaray ligin en iyi takımı. Aç oyunculara sahip, aç bir takım. Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor'' dedi.

  • Vincenzo Italiano, milli aradan sonra deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçta ligin en iyi takımına karşı mücadele edeceklerini söyledi.
  • Italiano, Galatasaray karşısında galibiyet hedeflediklerini ve bu maçı kazanmaları gerektiğini belirtti.
  • Italiano, Galatasaray'ın 4 sezon üst üste şampiyon olduğunu, Beşiktaş'ın ise yeni oyuncu, yeni hoca ve yeni fikirlerle kurulan bir takım olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından milli aradan sonra oynayacakları Galatasaray derbisine değindi. 

''LİGİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ''

Milli aradan sonra zor maçları olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Deplasmanda oynayacağız. Bu da gelişmemiz gereken bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Gerçekten hala aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor.'' dedi.

''YENMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ''

Galibiyet hedeflediklerini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, ''Yenmemiz gereken bir maç. Hepimiz biliyoruz bunu. Zamanı gelince de o maç için hazırlıklar yapacağız tabii ki. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Daha çok yeni oyuncu var, yeni bir hoca var ve yeni bir fikir var burada. O yüzden 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten." sözlerini sarf etti. 

İlgili Haberler
Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğizVincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz
Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkürVlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür
Poku'dan Trossard'ı kızdıran hareketPoku'dan Trossard'ı kızdıran hareket
Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştıDolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haberBeşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş

Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Transferi için ilk kez konuştu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak80

Bakan Işıkhan tarih verip duyurdu: Güzel müjdelerimiz olacak
Rum basınından Türkiye itirafı: 80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz

Türkiye ile ilgili itirafları çarpıcı: Hiçbir çözüm dayatamayız
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı

Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

Erdoğan ile Aliyev'in bu hareketi tüm salonu ayağa kaldırdı
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'ta galibiyet sevincini kursakta bırakan haber
11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı24

11 yıldır dinmeyen öfke! Onlarca vatandaş soluğu inşaatın önünde aldı
Güntekin Onay'dan Lukaku için çarpıcı iddia

Romelu Lukaku için çarpıcı iddia!