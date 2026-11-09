Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0 yendi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"KONSANTRASYON İYİYDİ"

Mücadeleyi değerlendiren İtalyan teknik adam, "Bence maça iyi girdik. Yaklaşımımız iyiydi. Konsantrasyon iyiydi. 1 kişi fazla olmanın avantajını kullandık. 11'e 11 olan bölümlerde de iyiydik. Vlahovic iyiydi, Trossard iyi iş çıkardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

"DEPLASMANDA PROBLEM YAŞIYORUZ, BUNU ÇÖZECEĞİZ''

Deplasmanda sorun yaşadıklarını ifade eden Italiano, bu sorunu ortadan kaldıracaklarını söyleyerek, "İç sahada nasıl bir ruha sahip olduğumuzu, nasıl vites artırdığımızı herkes çok iyi biliyor. Deplasmanda problem yaşıyoruz, bunu çözeceğiz. Artı 3 puan aldık. Milli araya sakin bir şekilde giriyoruz." ifadelerini kullandı.

TROSSARD'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trossard'a özel parantez açan İtalyan çalıştırıcı, "Bugün Trossard çok iyiydi, Celtic maçında da çok beğendim. Daha içeriye yakın oynadı bugün. Asist de yaptı. Kanatlarda, içeride çok iyi iş çıkarıyor. Birebirleri çok efektif, akıllı bir oyuncu. Onu tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"MİLLİ ARA SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Vincenzo Italiano son olarak, "Milli aradan ötürü üzgünüm. Oyuncular aramızdan ayrılacak. Bazı şeyleri bu arada düzeltmeyeceğiz. Milli aradan sonra zor deplasmanlar var. Oyuncuların hemen dönmesini bekliyorum. Eskisine göre daha iyi olmalıyız, milli ara sonrası yeni bir başlangıç olacak." değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haberler