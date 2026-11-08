Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği karşısında sarı kart gören Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü. Milli yıldız, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'deki zirve takibini sürdüren Beşiktaş'a orta sahanın kilit isimlerinden Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Gençlerbirliği müsabakasında kart sınırında sahaya çıkan milli futbolcu, karşılaşmanın 55. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
KONYASPOR MAÇINDA OLMAYACAK
Kart sınırında bulunan tecrübeli orta saha, gördüğü bu kartla birlikte ligdeki 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı konuma düştü. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, Süper Lig’in 12. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.