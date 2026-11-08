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Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber

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Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği karşısında sarı kart gören Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü. Milli yıldız, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki zirve takibini sürdüren Beşiktaş'a orta sahanın kilit isimlerinden Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. 

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gençlerbirliği müsabakasında kart sınırında sahaya çıkan milli futbolcu, karşılaşmanın 55. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

KONYASPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Kart sınırında bulunan tecrübeli orta saha, gördüğü bu kartla birlikte ligdeki 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı konuma düştü. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, Süper Lig’in 12. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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