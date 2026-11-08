U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti

U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan A takım maçı öncesinde, iki kulübün U19 takımları karşılaştı. Fenerbahçe'nin gençleri 1-0 galip gelirken, Başkan Aziz Yıldırım tribünde tek başına ve yorgun haliyle dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan A takım maçı öncesinde, iki kulübün U19 takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli gençlerin 1-0 kazandığı mücadelede, tribündeki bir detay gündem oldu.
MAÇ ESNASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genç takımın karşılaşmasını tribünden tek başına takip etti. Tribünde oldukça yorgun olduğu görülen Yıldırım'ın bu yalnız anları futbolseverlerin dikkatini çekti. Paylaşılan kare, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.
A TAKIM MAÇINA HAREKET ETTİ
Başkan Aziz Yıldırım, U19 müsabakasının ardından A Takım’ın karşılaşmasını izlemek üzere özel aracıyla Çorum Şehir Stadı’na geçti.