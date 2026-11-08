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U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti

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U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti Haber Videosunu İzle
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
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Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan A takım maçı öncesinde, iki kulübün U19 takımları karşılaştı. Fenerbahçe'nin gençleri 1-0 galip gelirken, Başkan Aziz Yıldırım tribünde tek başına ve yorgun haliyle dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan A takım maçı öncesinde, iki kulübün U19 takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli gençlerin 1-0 kazandığı mücadelede, tribündeki bir detay gündem oldu.

MAÇ ESNASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genç takımın karşılaşmasını tribünden tek başına takip etti. Tribünde oldukça yorgun olduğu görülen Yıldırım'ın bu yalnız anları futbolseverlerin dikkatini çekti. Paylaşılan kare, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. 

A TAKIM MAÇINA HAREKET ETTİ

Başkan Aziz Yıldırım, U19 müsabakasının ardından A Takım’ın karşılaşmasını izlemek üzere özel aracıyla Çorum Şehir Stadı’na geçti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMiharbi mediç :

Hiç bir suçu yokken 1 yıl hapis yatmış tarihin en büyük FENERBAHÇE spor kulubünün başkanının adıdır AZİZ YILDIRIM

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