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Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

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Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür
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Gençlerbirliği'ni yenen Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, galibiyetin kritik olduğunu ve takım olarak bu performansı sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, asistleriyle katkı sağlayan Leandro Trossard'a esprili bir şekilde teşekkür eden Sırp oyuncu, ''Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır. Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta iki golle yıldızlaşan Sırp golcü  Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Maçı değerlendiren Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

"TROSSARD'A HER HAFTA HEDİYE ALIRIM"

Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ın asistlerine değinen yıldız isim, esprili bir teşekkürde bulunarak "Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır. Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli." sözlerini sarf etti. 

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Hakem resmen Gençlerbirliği doğradı Beşiktaş ligde kalmak için elinden geleni yaptı Beşiktaşlı oyuncu 2 dakikada kırmızı kar görmesi lazımdı

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Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Hakem resmen Gençlerbirliği doğradı daha 1 1 dakikada Beşiktaş oyuncusuna kırmızı kart vermedi bu hakem kırmızı kart verseydi Gençlerbirliği kazanırdı bir Beşiktaşlı olarak hakem gençlerbirliği'nin hakkını yedi çünkü ben adaletli insanım

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