YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı

YENİ Parti, bugün 81 ilde gerçekleştirilen genel başkanlık ön seçiminin sonuçlarını açıkladı.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan'ın imzasıyla yapılan açıklamada, 81 ilde kurulan 2 bin 502 sandıkta üyelerin oy kullandığı bildirildi.

GEÇERLİ OYLARIN TAMAMINI ALDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "YENİ Parti'de söz de karar da yetki de üyelerin! Genel Başkanlık ön seçimimizi, Türkiye genelinde kurulan 2.502 sandıkta büyük bir demokratik katılımla tamamladık. Şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlara göre, 639.454 üyemiz, yüzde 81,3 katılım oranıyla sandığa giderek oy kullandı. Geçerli oyların tamamını alan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize, bu büyük ve tarihi demokrasi şöleninde emek veren örgütümüze gönülden teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com