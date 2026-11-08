Rojin Kabaiş'in amcasına İstanbul'da saldırı! Avukat: Maskeli 4 kişi 'Rojin davasını bırakın' diyerek saldırdı

- Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi. Saldırganların "Rojin davasını bırakın" diyerek tehditte bulunduğunu öne süren Karabulut, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'in de tehdit edildiğini belirtti.

MASKELİ 4 KİŞİ 'ROJİN DAVASINI BIRAKIN' DİYEREK SALDIRDI

Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkili Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da maskeli kişilerin fiziksel saldırısına uğradığını duyurdu.

Karabulut, saldırının Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen adalet mücadelesini hedef aldığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Karabulut, şunları kaydetti:

BABAYA DA TEHDİT: 'ONU DA SENİN GİBİ YAPACAĞIZ'

"Rojin Kabaiş'in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul'da yüzleri maskeli dört kişinin 'Rojin davasını bırakın!' tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır. Saldırganlar, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de 'Onu da senin gibi yapacağız!' diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır. Müvekkilim Ahmet Kabaiş şu anda ambulansla hastaneye kaldırılmaktadır. Ben de derhal İstanbul'a hareket ediyorum.

Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin'in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir! Yetkili makamları saldırganların derhal tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum. Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm baroları, hukuk ve insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Kabaiş ailesiyle dayanışmaya çağırıyorum."

Kaynak: ANKA