Trump, müzakereler ilerlerse İran'a saldırı ihtimalinin düşük olduğunu söyledi

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NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece ABD'nin İran'a tekrar saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu belirtti.

Trump, CNN'e telefon üzerinden verdiği mülakatta İran ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a tekrar saldırma ihtimali sorusu üzerine Trump, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Trump, "İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım, ama onlara çok sert vurduk." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın mali olarak zayıf bir konumda olduğunu ileri süren Trump, ancak saldırı emri verirse ABD güçlerinin bölgede hazır olarak beklediğine işaret etti.

Trump, ABD'nin tekrar saldırması durumunda İran içindeki altyapı hedeflerinin belirlendiğini söyleyerek, "Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak." dedi.

Ancak İran'ın altyapısını yok etmeyi tercih etmeyeceğini kaydeden Trump, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer, köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür." şeklinde devam etti.

Trump, ABD saldırılarına karşı İran'ın savunma kabiliyetinin olmadığını da öne sürerek, bu ülkenin hava savunmasının yok edildiğini iddia etti.

İran'ın füze kapasitesinin sadece yüzde 10'unu ve insansız hava aracı kapasitesinin yüzde 15'ini koruduğunu aktaran Trump, ancak yeni bir askeri saldırıya "büyük olasılıkla gerek kalmayacağını" tekrarladı ve İran'ın "anlaşma yapmayı çok istediğini" savundu.

Kaynak: AA