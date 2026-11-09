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Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar

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Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar
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La Liga 12. hafta maçında Barcelona, geriye düştüğü maçta Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yendi ve 33 puana yükseldi. Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı.

  • Barcelona, La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
  • Atletico Madrid 10. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti; Barcelona 45. ve 66. dakikalarda Fermin Lopez'in golleriyle geri dönüş yaptı.
  • Barcelona puanını 33'e yükselterek liderliğini sürdürdü, Atletico Madrid 28 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Atletico Madrid'in ev sahipliğinde Metropolitano Stadyumu'nda oynanan dev maçta Barcelona, geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

PERDEYİ ATLETICO MADRID AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Atletico Madrid oldu. 10. dakikada sahneye çıkan Giuliano Simeone, şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ev sahibini soyunma odasına gitmeden önce moral verdi.

GERİ DÖNÜŞ FERMIN LOPEZ İLE GERÇEKLEŞTİ

Yediği golün ardından baskısını artıran Barcelona, devrenin son anlarında eşitliği yakaladı. 45. dakikada sahneye çıkan Fermin Lopez, skoru 1-1'e getirerek ilk yarının sonucunu tayin etti. İkinci yarıda da tempo düşmedi. Maçta yıldızlaşan Fermin Lopez, 66. dakikada Yamal'ın harika pasında bir kez daha fileleri havalandırarak Katalan ekibini deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, zorlu Madrid deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

LİDER BARCELONA

Bu sonuçla birlikte muazzam bir geri dönüşe imza atan Barcelona puanını 33'e yükselterek liderlik koltuğunda kaldı. Lider olma şansını kaybeden Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı.  

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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