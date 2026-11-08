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Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama

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Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hakkında ortaya atılan yatırım fonu iddialarıyla ilgili zehir zemberek açıklama yaptı. Gazeteci Şamil Tayyar'a konuşan Yıldız, "“Tek şartla davadan vazgeçerim” diyerek şartını şöyle açıkladı. “Müfteri ‘ben şerefsiz adi biriyim, yalan yazdım’ derse davadan vazgeçerim, kendisine 24 saat süre tanıdım, o süre bugün öğle vakti doluyor.” dedi.

  • Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hakkında ortaya atılan yatırım fonu iddialarını "külliyen yalan" olarak nitelendirdi.
  • Yıldız, 550 milyon liralık vurgun iddiasına ilişkin iftirayı atan kişiye hayatının en ağır tazminat davasını açacağını ve kazanacağı parayı Kayseri meydanında dağıtacağını duyurdu.
  • Yıldız, iftirayı atan kişinin "yalan yazdım" demesi halinde davadan vazgeçeceğini ve bu kişiye tanıdığı 24 saatlik sürenin öğle vakti dolacağını bildirdi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hakkında ortaya atılan yatırım fonu iddialarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Gazeteci Şamil Tayyar'a konuşan Yıldız, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

"KÜLLİYE YALAN"

Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kayseri’den yayılan “550 milyon liralık vurgun” haberi üzerine önceki dönem Enerji Bakanımız Taner Yıldız’la görüştüm. Çok öfkeliydi. Özellikle iddiayı yazan yerel gazeteciye. “Külliyen yalan” deyip ekledi:

"TEK ŞARTLA DAVADAN VAZGEÇERİM"

“Bırakın 550 milyon lirayı, 550 lira, 1 lira fonda param yoktur. İftirayı atan müfteriye hayatının en ağır tazminat davasını açacağım. Kazandığım parayı Kayseri meydanında dağıtacağım.” “Tek şartla davadan vazgeçerim” diyerek şartını şöyle açıkladı:

“Müfteri ‘ben şerefsiz adi biriyim, yalan yazdım’ derse davadan vazgeçerim, kendisine 24 saat süre tanıdım, o süre bugün öğle vakti doluyor.” Evet. Fon vurguncularıyla mücadele edelim ama ilgisiz kişilere iftira atarak itibar suikasti yapmayalım. Hiç kimse itibarını sokakta bulmadı. Ayrıca, bu tür yalanlar süreci sulandırdığı gibi mücadeleye de zarar verir."

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Kaynak: Haberler.com
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