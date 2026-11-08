Poku'dan Trossard'ı kızdıran hareket

Poku'dan Trossard'ı kızdıran hareketGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Beşiktaş'ta Vlahovic'in savunma arkasına gönderdiği pasa ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Trossard, yakın mesafeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Ağlara giden topa çizgi üzerinde dokunan takım arkadaşı Poku, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Poku'nun topa dokunarak golü kendi atması Trossard'ı kızdırdı. Poku'nun maç sonrasında Belçikalı oyuncudan özür dilediği görüldü.
- Beşiktaş, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
- Trossard'ın kalesini terk eden kaleci İrfan Can Eğribayat üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top çizgiyi geçmek üzereyken Poku son anda dokunarak golü tamamladı.
- Poku, maçın son düdüğüyle Trossard'ın yanına giderek özür diledi.
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek taraftarı önünde farklı kazandı. 3-0'lık rahat skorla hanesine 3 puanı yazdıran siyah-beyazlılarda, mücadelede yaşanan ilginç bir gol anı maçın önüne geçti.
GOLE GİDEN TOPA DOKUNDU, TROSSARD'I SİNİRLENDİRDİ
Müsabakanın unutulmaz anı, Vlahovic’in savunma arkasına attığı milimetrik pasla başladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, kalesini terk eden İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden şık bir aşırtma vuruş gerçekleştirdi. Top tam çizgiyi geçmek üzereyken pozisyonu takip eden Poku, son anda dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
MAÇ SONUNDA ÖZÜR DİLEDİ
Topun filelerle buluşacakken son anda dokunup golü kendi hanesine yazdıran takım arkadaşının bu hamlesi, Belçikalı yıldız Trossard'ı kızdırdı. Yüz ifadesi kameralara yansıyan Trossard'ın hayal kırıklığı içerisinde olduğu görüldü. Maçın son düdüğüyle birlikte Poku'nun Trossard'ın yanına giderek özür dilediği görüldü.