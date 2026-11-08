Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen törenle Muhammed Emin Aşgın ve Rümeysa Kocur çifti dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını damadın babası Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ve milletvekilleri yaptı.

Oğlunun nikahını kıymanın heyecanını yaşadığını belirten Başkan Aşgın, çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN ÇOCUK TAVSİYESİ: AVUSTRALYA'DAN ÖRNEK VERDİ

Bakan Çiftçi ise, Çorum'da valilik yaptığı dönemde Belediye Başkanı Aşgın ile çok sayıda nikah törenine katıldıklarını belirterek, "Belediye başkanımız nikah kıydı, ben de şahitlik yaptım. Ama bu sefer başkanımızı çok heyecanlı gördüm" dedi.

Genç çifte evlilik hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunan Çiftçi, "Yozgat yöresinin bir atasözü var: Oğlan evlenir, elden gider. Kız evlenir, evden gider diye. Çünkü onlar da artık bir aile oldular. Bunu da gayet normal karşılamak lazım. Ben bu evliliğin genç kardeşlerimize hayırlı, mübarek olmasını niyaz ediyorum. Avustralya'da bir dönem nüfus artış politikaları takip edilmiş. Nüfusu artırmak için bu tür nikah merasimlerinde de bir anne için, bir baba için, bir de memleket için hep çocuk istenmiş. Ben bu tavsiyeyi genç kardeşlerimize yineliyorum. Allah hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hayırlı torunlar nasip eylesin başkanımıza da, dünürlerine de" ifadelerini kullandı.

Evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte teslim eden Çiftçi, "Bu aile cüzdanını da madem bu aileyi genç kardeşlerimiz beraber kurdular, ben kendilerine birlikte takdim ediyorum ki evliliklerini de, bu yuvayı da beraber sürdürsünler. Tekrar tebrik ediyorum, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Tören, genç çift için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı