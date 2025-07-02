Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
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Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda gündüz saatlerinde çıkan yangına müdahale devem ederken, yerleşim yerlerine sıçrayan alevler bazı evleri sardı. 3 mahalle tahliye edildi, yanan evler havadan görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahale ediliyor. Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor.

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Bazı yerlerde alevler evlere ulaştı. Vatandaşlar yanan evlerine kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir-Çeşme kara yolu, alevlerin hızla ilerlemesi üzerine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

EKİPLERDEN TAHLİYE ANONSU

Ekipler, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri yönünde anons yapıyor. Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Her taraftan yanıyoruz Fuat abi. Bebek öldürenler bile serbest kaldı ki ormanı yakanlar mı yatacak. Resmi görüyorum arkadaşlar. Hükümet diyor ki: Ben alıştım seçime girmeye, millet alıştı beni seçmeye... Yoruldum artık, madem onlar benden vazgeçmeyecek, ben onlara vazgeçirecek sebepler vereyim.

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Haber YorumlarıAyten:

Yakanlar belli Türkiye bitti

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ASIL YANGIN CEPLERDE

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