Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'nın Odesa bölgesinde bulunan bir süpermarket, Rusya'ya ait olduğu belirtilen Şahid tipi kamikaze İHA'nın hedefi oldu. Saldırının ardından markette büyük bir patlama meydana gelirken binada yangın çıktı ve ciddi hasar oluştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sırasında içeride çok sayıda kişinin bulunmuş olabileceği öne sürülürken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Rusya'nın Odesa bölgesindeki Mayakı yerleşiminde bulunan Tavriya V süpermarketine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi yaralandı.
- Saldırıda market binası kısmen yıkıldı, binada yangın çıktı ve çevredeki araçlar hasar gördü.
- Süpermarketin vurulma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken bugün Odesa bölgesindeki Mayakı yerleşiminde bulunan Tavriya V adlı süpermarket hedef alındı.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Şahid tipi olduğu belirtilen bir Rus İHA'sı doğrudan market binasına isabet etti. Saldırının ardından binada yangın çıktı ve yapıda ciddi hasar oluştu.
ZELENSKİY AÇIKLADI: 3 KİŞİ YARALANDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada süpermarketin reaktif motorlu bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.
Zelenskiy, saldırıda 3 kişinin yaralandığını, market binasının kısmen yıkıldığını ve çevredeki araçların da hasar gördüğünü bildirdi. Yaralılara müdahale edildiğini ve gerekli ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Süpermarketin vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde İHA'nın binaya isabet etmesiyle büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı görüldü.
Saldırı sırasında marketin içinde kaç kişinin bulunduğu henüz netleşmedi. Olayın ardından binadaki hasarın boyutuna ilişkin incelemeler başlatıldı.
SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR
Odesa bölgesi, son dönemde Rusya'nın İHA saldırılarının hedefleri arasında yer alıyor. Süpermarkete yönelik saldırıdan önce bölgede çok katlı konutlar ve ticari binalar da hasar görmüştü. Sivil alışveriş alanının vurulması, savaşın siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.