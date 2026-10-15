SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 11’inci maddesi kapsamında yayımladığı “Tasfiye Sürecinde Olanlar Listesi”nde 56 şirket yer alıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerine devam etmeyecek kuruluşları kapsayan listede Coinbase Turkey, Bitfinex, BingX TR, QNB Dijital Varlıklar ve Rain gibi şirketlerin Türkiye’deki tüzel kişiliklerinin yanı sıra çok sayıda yerli platform da bulunuyor.

Ancak listedeki şirketlerin internet siteleri incelendiğinde, tasfiye süreçlerinin kullanıcılara duyurulması konusunda farklı uygulamalar olduğu görülüyor. Bazı platformlar işlemlerin durdurulacağı ve varlıkların çekilebileceği tarihleri açıkça paylaşırken, bazılarının internet sitelerinde tasfiye sürecine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yer almıyor.

Bithero ve ICRYPEX Tasfiye Takvimlerini Duyurdu

SPK’nın tasfiye listesinde bulunan Bithero, faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını Mayıs 2026’da duyurdu. Basına yansıyan bilgilere göre platform, 15 Mayıs 2026 tarihinde Türk lirası ve kripto varlık yatırma işlemlerini durdurdu. Alım-satım işlemleri 17 Mayıs’ta sona erdirilirken açık emirler de iptal edildi. Kullanıcıların kripto varlıklarını ve Türk lirası bakiyelerini çekebilmeleri için son tarih 1 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Listedeki bir diğer platform olan ICRYPEX ise tasfiye sürecine ilişkin ayrıntılı bir takvim yayımladı. Şirketin internet sitesinde yer alan “Müşteri Varlıklarının Çekim İşlemleri Hakkında Duyuru 2” başlıklı açıklamaya göre tasfiye çalışmalarının ilk aşaması 29 Eylül 2026 itibarıyla tamamlandı. ICRYPEX, kullanıcıların çekim taleplerinin hesap, bakiye ve operasyonel kontrollerin ardından işleme alınacağını bildirdi. Şirket, 30 Eylül–15 Ekim tarihlerini KYC bilgilerinin güncellenmesi, 19 Ekim–2 Kasım tarihlerini ise ikinci aşama çekim taleplerinin alınması için belirledi. Platform ayrıca kullanıcılarından resmi duyuruları ve açıklanan tarihleri takip etmelerini istedi.

Rain Tasfiye Listesinde Ancak Sitesinde Ana Odak Farklı

SPK’nın yayımladığı listenin 47’nci sırasında “Tasfiye Halinde Rain Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ” unvanıyla yer alan Rain’in internet sitesinde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Rain’in rain.com adresindeki internet sitesinde Türkçe dil seçeneği aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. 15 Ekim 2026 itibarıyla sitenin Türkçe ana sayfasında “Bölgenin en güvenilir kripto para borsası” sloganı ve “2017’den beri bölgede faaliyet gösteriyoruz” ifadesi yer alıyor. Platformun 2 milyonun üzerinde müşteriye hizmet verdiği ve toplam işlem hacminin 12 milyar doları aştığı bilgileri de ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Buna karşılık, Rain’in Türkiye’deki şirketinin SPK’nın tasfiye listesinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir uyarı veya bilgilendirme ana sayfada yer almıyor. Rain’in küresel faaliyetleri ile Türkiye’deki tüzel kişiliğinin hukuki durumunun farklı olması, söz konusu bilgilendirmenin önemini artırıyor.

Bitay’ın İnternet Sitesinde “Hemen Üye Ol” Çağrısı

SPK’nın tasfiye listesinin 6’ncı sırasında “Bitay Teknoloji Sanayi Ticaret AŞ” unvanıyla bulunan Bitay’ın internet sitesinde de benzer bir durum görülüyor. Platformun ana sayfasında ziyaretçiler, “300’den fazla kripto Bitay’da” başlığı ve “Hemen üye ol” çağrısıyla karşılanıyor. Sitede ayrıca USDT işlemlerinde yüzde 0 komisyon kampanyası tanıtılırken Launchpad ve Akademi bölümleri de öne çıkarılıyor. Kullanıcılara Türk lirası ve USDT ile kripto varlık alım-satımı yapabilecekleri bilgisi veriliyor. Ancak Bitay’ın SPK’nın tasfiye sürecindeki şirketler listesinde yer aldığına ilişkin bir açıklama veya kullanıcıları bilgilendiren bir duyuru ana sayfada bulunmuyor. Bu durum, platformun internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların şirketin güncel düzenleyici statüsünü doğrudan öğrenememesi sonucunu doğuruyor.

Tasfiye Sürecindeki Platformlarda Kullanıcıların Bilgilendirilmesi Önem Taşıyor

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 11’inci maddesi, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerine devam etmeyecek kuruluşların faaliyetlerini ilgili hükümler çerçevesinde sonlandırmasını öngörüyor. Bu süreçte kullanıcıların mevcut varlıklarının durumu, çekim işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ve işlemler için belirlenen son tarihler önem taşıyor. SPK’nın yayımladığı geçici listeler, şirketlerin düzenleyici statülerine ilişkin kamuya açık bilgi sunarken, bir platformun internet sitesinin erişilebilir olması tek başına Türkiye’de faaliyet iznine sahip olduğu anlamına gelmiyor.

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Kaynak: Haberler.com