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Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

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Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?
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İstanbul’daki şiddetli sağanak, Berfu ve Eser Yenenler çiftinin yaşadığı siteyi de vurdu. Evinin önü göle dönen Berfu Yenenler, “Ağaç devrildi, bakalım bu dere bizim eve dolar mı?” sözleriyle endişesini paylaştı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, Berfu ve Eser Yenenler çiftinin Kemerburgaz’da yaşadığı siteyi de vurdu. Evinin önü suyla kaplanan Berfu Yenenler, yaşadığı tedirginliği paylaşımlarıyla anlattı.

YAŞADIKLARI SİTEYİ SU BASTI

Bir süre önce taşındıkları siteden görüntüler paylaşan Berfu Yenenler, sağanağın ardından oluşan su baskınını gözler önüne serdi. Yenenler’in “Bizim site” notuyla yayımladığı görüntülerde, araçların büyük bölümünün su içinde kaldığı görüldü.

“BU DERE BİZİM EVE DOLAR MI?”

Bölgede ağaçların da devrildiğini belirten Yenenler, evinin çevresinden geçen çamurlu suyu görüntüledi. “Ağaç devrildi, bakalım bu dere bizim eve dolar mı?” sözleriyle endişesini dile getiren Yenenler, ardından evinin önünü ve bahçesinin son durumunu da takipçileriyle paylaştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

rezil haberlercom hala magazin peşindesin ülke rezillik olmuş ekonomi fon dolandırıcılığı ahlaksızlık cinayetler

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Haber Yorumlarımuhammet serkan susam çöps çetesi MSM 444:

Size değil ekrem'e sor 2022'de 10 milyar lira harcadık şu taşkınları için dedi

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Haber Yorumlarımbilgi772:

Bildirimi kapatıyoruz yine bildirim geliyor. Haberciliğin kalitesine bak. Bize Berfudan. En iyisi uygulamayı silmek.

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