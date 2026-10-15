Haberler

Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir Haber Videosunu İzle
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sağanak yağış sonrası sular altında kalan yüzlerce araçta ağır hasar oluşurken uzmanlar araç sahiplerini uyardı. Kasko bildirimi için 5 günlük sürenin işlediğini hatırlatan uzmanlar, sel suyuna batan araca marş basılması durumunda en az 600 bin liralık ekstra masraf çıkabileceğine dikkat çekti.

  • Sel kaynaklı hasar oluşan araçlar için kasko şirketlerine hasar bildirimi mevzuat gereği en geç 5 gün içinde yapılmalıdır.
  • Sel hasarının karşılanması için kasko poliçesinde 'sel ve su baskını' teminatının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
  • Suya batmış araçta marşa basılması, suyun piston yuvalarına dolmasına yol açarak en az 600 bin liralık ekstra tamir masrafına neden olabilir.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından yüzlerce araç sel sularına kapılarak ağır hasar gördü. Kaporta, mekanik ve elektronik aksamlarında ciddi tahribat meydana gelen birçok otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçların bir kısmı doğrudan perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar için kasko süreçleri başlarken uzmanlar, sel mağduru sürücülere hayati uyarılarda bulundu.

HASAR BİLDİRİMİ İÇİN 5 GÜNLÜK SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Araçlarında sel kaynaklı zarar oluşan vatandaşların hukuki ve finansal haklarını kaybetmemesi için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Mevzuat gereği kasko şirketlerine hasar bildiriminin en geç 5 gün içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Ekspertiz incelemelerinin aksamaması ve tazminat sürecinin hızlıca başlaması için vakit kaybetmeden sigorta şirketleriyle iletişime geçilmesi isteniyor.

POLİÇENİZDEKİ "SEL VE SU BASKINI" TEMİNATINI KONTROL EDİN

Kasko poliçeleri; dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere 4 ana grupta sunuluyor. Selden zarar gören bir aracın onarım veya perte ayırma bedelinin karşılanabilmesi için poliçe metninde "sel ve su baskını" teminatının yer alıp almadığı mutlaka teyit edilmeli.

KESİNLİKLE MARŞA BASMAYIN: 600 BİN LİRALIK EKSTRA MASRAF

Sular altında kalmış bir araca yapılabilecek en büyük yanlışın kontağı çevirmek olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, sürücüleri bekleyen büyük riski şöyle sıralıyor:

  • Suya batan bir araçta marşa basılması, suyun direkt olarak piston yuvalarına dolmasına sebep oluyor. Bu durum motorun tamamen indirilerek rektefiye edilmesini veya araca sıfır "sandık motor" takılmasını zorunlu kılıyor. Sırf bu hata yüzünden araç sahibine en az 600 bin liralık ekstra bir tamir faturası çıkabiliyor.
  • Hasarlı otomobil olduğu yerde kesinlikle çalıştırılmamalı, doğrudan çekici yardımıyla en yakın yetkili veya özel servise nakledilmelidir.
  •  Sel suyuna maruz kalan araç elektrikli ise sistemde yaşanabilecek olası bir kaçak nedeniyle yüksek akıma kapılma tehlikesi bulunuyor. Bu tür araçlara yetkisiz kişilerin temas etmemesi gerekiyor.
İlgili Haberler
Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsüSelin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildiİstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değiştiİstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlikeUzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumları128547Ab&:

Herşey çok güzel oldu tabi o içerde Silivri'de rahat;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!