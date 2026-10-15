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Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

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Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, teneffüste yediği mandalina parçası nefes borusuna kaçan 1'inci sınıf öğrencisi ölüm tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin hayatını kurtardı. Saniyelerin önem taşıdığı o anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir ilkokul öğrencisi, teneffüste mandalina yerken nefessiz kaldı. Müdür yardımcısı Deniz Yücel'in zamanında müdahalesi, küçük öğrenciyi hayata bağladı. 

MANDALİNA YERKEN NEFES BORUSUNA KAÇTI

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda teneffüse çıkan 1'inci sınıf öğrencisi, mandalina yediği sırada bir anda nefes almakta zorlandı. Mandalina parçasının nefes borusuna kaçmasıyla küçük öğrenci boğulma tehlikesi yaşadı. Yaşanan durumu fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel, öğrencinin yardımına koştu. Teneffüs sırasında meydana gelen olayda, müdür yardımcısının hızlı hareket etmesi olası bir faciayı önledi.

MÜDÜR YARDIMCISI SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtığını fark eden Deniz Yücel, zaman kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yücel'in doğru zamanda gerçekleştirdiği müdahale sayesinde öğrencinin solunum yolundaki tıkanıklık giderildi. Küçük öğrenci, müdür yardımcısının müdahalesiyle kurtuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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