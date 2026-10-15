MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak

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Hazine Ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, finansal hesapların suç faaliyetlerinde kullanılmasını önlemek amacıyla "Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi" hazırladı.

Rehberle birlikte kiralık hesapların erken aşamada tespit edilmesi, şüpheli işlemlerin daha etkin izlenmesi ve finansal sistemin suç faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

MASAK'ın değerlendirmelerine göre banka hesaplarının sahipleri dışında başka kişiler tarafından kullanılması, hesap sahibinin farkında olmadan suç gelirlerinin aktarıldığı bir zincirin parçası haline gelmesine yol açabiliyor.

SADECE IBAN PAYLAŞMAKLA SINIRLI DEĞİL

Kiralık hesap kullanımı yalnızca banka hesabının veya IBAN bilgisinin başka kişilere verilmesini kapsamıyor. Mobil bankacılık şifrelerinin, banka kartlarının, kart şifrelerinin ve tek kullanımlık doğrulama kodlarının başkalarına verilmesi de hesabın kontrolünün üçüncü kişilere geçmesine neden olabiliyor.

Banka hesaplarının yanı sıra ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar, POS ve sanal POS bağlantıları ile kripto varlık platformlarındaki hesaplar da kiralık hesap kapsamında değerlendirilebiliyor. Bu hesaplar özellikle dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçlardan elde edilen paraların transferinde kullanılabiliyor.

"HESABINA PARA GELSİN, SEN BANA GÖNDER" TUZAĞINA DİKKAT

MASAK'ın rehberinde, hesapların üçüncü kişilere kullandırılması için başvurulan yöntemlere de dikkat çekildi. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan ücret veya komisyon tekliflerinin yanı sıra arkadaş, akraba ve iş çevresinden gelen talepler de risk oluşturabiliyor.

Özellikle "Hesabına para gelsin, sen bana gönder" veya "Kartını kısa süre kullanacağım" şeklindeki isteklerin, kişileri farkında olmadan suç faaliyetlerinin içine çekebileceği belirtildi. Hesapların belirli bir ücret karşılığında kullandırılmasının yanı sıra herhangi bir maddi karşılık olmadan başkalarının kullanımına bırakılması da risk taşıyor.

ŞÜPHELİ HESAPLARIN MOBİL BANKACILIĞI KAPATILABİLECEK

Rehberde, kiralık hesap kullanımının tespit edilmesi veya buna ilişkin güçlü belirtilerin bulunması halinde finansal kuruluşların alabileceği tedbirler de sıralandı. Bu kapsamda hesabın üçüncü kişiler tarafından uzaktan kullanılmasını sağlayan mobil ve internet bankacılığı kanallarının kapatılması veya sınırlandırılması öncelikli önlemler arasında yer alıyor.

Olayın niteliğine göre banka kartları ile POS ve sanal POS hizmetleri durdurulabilecek, işlem limitleri düşürülebilecek ve müşteriye yeni finansal ürün verilmemesi gündeme gelebilecek. Riskin devam etmesi veya hesabın başkaları tarafından yönetildiğinin anlaşılması halinde bazı işlemler gerçekleştirilmeyebilecek ve müşteriyle iş ilişkisi sona erdirilebilecek.

BANKALAR HESAP HAREKETLERİNİ YAKINDAN İZLEYECEK

MASAK, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının şüpheli işlemler karşısındaki sorumluluklarını da hatırlattı. Finansal kuruluşların müşterilerin mesleklerini, gelir düzeylerini ve ekonomik faaliyetlerini hesap hareketleriyle karşılaştırması gerekiyor.

Özellikle müşterinin gelir düzeyiyle uyumsuz para transferleri, yoğun işlem yapılan kişiler ve işlemlerin amacı yakından incelenecek. Gerekli görüldüğünde müşteriyle doğrudan iletişime geçilerek işlemlerden haberdar olup olmadığı ve hesabı fiilen kimin kullandığı araştırılabilecek.

KURALLARA UYMAYANLAR İÇİN ADLİ SÜREÇ GÜNDEME GELEBİLİR

Rehberde, finansal kuruluşların kiralık hesaplarla mücadele kapsamında gerekli önlemleri almamasının hukuki sonuçlarına da yer verildi. Suçtan kaynaklanan paraların aktarıldığı bilinen hesap ağlarında işlemlerin bu durum bilinerek ve istenerek sürdürülmesi halinde, olayın niteliğine göre adli süreçler gündeme gelebilecek.

Ancak yalnızca şüpheli işlem belirtilerinin bulunması veya idari yükümlülüklere aykırılık, tek başına cezai sorumluluk anlamına gelmeyecek. Cezai sorumluluk değerlendirilirken suçun niteliği ile ilgili kişilerin bilgi ve iradesi dikkate alınacak.

MASAK'ın yeni rehberiyle birlikte finansal hesapların başkalarına kullandırılmasından kaynaklanan risklerin azaltılması ve suç gelirlerinin finansal sistem üzerinden aktarılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA