Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti

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Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nin ihlalli geçişlere yönelik ödeme ekranında değişiklik yapıldı. Daha önce herhangi bir aracın plakası sisteme girilerek geçiş ihlali bulunup bulunmadığı sorgulanabiliyor ve varsa borç ödenebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama değişti. İhlalli geçiş borçlarının sorgulanması ve ödenmesi için kullanıcıların e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapması gerekiyor. Böylece araç sahipleri yalnızca kendi adlarına kayıtlı araçların geçiş bilgilerini görüntüleyebiliyor.

BORÇ ÖDEMEK İÇİN 9 ADIM GEREKİYOR

NTV'nin haberine göre yeni sistemde HGS ihlalli geçiş borcunu ödemek isteyen sürücülerin birden fazla işlem gerçekleştirmesi gerekiyor. Ödeme yapmak isteyen araç sahipleri, internet tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Araçlarım" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.

Ardından kendi adlarına kayıtlı araçlar arasından borç sorgulaması yapmak istedikleri aracı seçmeleri gerekiyor. Açılan ekrandaki "Geçiş" sekmesi üzerinden otoyol ve köprü geçiş bilgileri görüntülenebiliyor.

Araç için ihlalli geçiş kaydı bulunması halinde borçlar listeleniyor. İlgili borcun yanındaki "Ödeme yap" seçeneğine tıklanarak kartla ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

MOBİL UYGULAMADA ÖDEME SEÇENEĞİ BULUNMUYOR

Yeni uygulamanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise ödeme ekranına erişim yöntemi oldu. Aktarılan bilgilere göre ihlalli geçiş borçlarının ödenebildiği bölüm, şu an için e-Devlet'in mobil uygulamasında yer almıyor. Bu nedenle araç sahiplerinin işlemlerini internet tarayıcısı üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

BAŞKASININ ARACINI KULLANANLAR DİKKAT!

Değişiklik, özellikle aile üyelerinin veya arkadaşlarının araçlarını kullanan sürücüleri yakından ilgilendiriyor.

Örneğin arkadaşından ödünç aldığı araçla otoyol veya köprüden geçen bir sürücü, HGS bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle ihlalli geçiş yaparsa artık aracın plakasını girerek borcu doğrudan sorgulayıp ödeyemeyecek.

Bu durumda araç sahibinin kendi e-Devlet hesabından geçiş borcunu kontrol etmesi gerekecek. Aracı kullanan kişi ise geçiş ücretini araç sahibine göndererek ödeme konusunda anlaşabilecek.

ARAÇ SAHİPLERİNİN BORÇLARINI KONTROL ETMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Yeni sistemle birlikte ihlalli geçişlerin takibi konusunda araç sahiplerinin sorumluluğu daha da önem kazandı.

Özellikle araçlarını başka kişilere kullandıran sürücülerin HGS bakiyelerini ve ihlalli geçiş kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri, olası gecikme ve ek ödeme yükleriyle karşılaşmamaları açısından önem taşıyor.