Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

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Haberler.com ekranlarında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, yurt genelinde devam eden olumsuz hava şartlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Köse, toprağın artık suya doyduğunu vurgulayarak hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu.

"ŞU SAATTEN SONRA YAĞAN HER YAĞMUR RİSK DEMEKTİR"

Toprağın doygunluk noktasına ulaştığına dikkat çeken Ahmet Köse, "Pazar günü öğle saatlerine kadar yurdun büyük bölümünde sel, taşkın ve heyelan riskimiz mevcut. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Şu saatten sonra düşen her fazla yağış; sel, taşkın ve aynı zamanda heyelan riski demektir" ifadelerini kullandı.

"BODRUM KATLARDA YAŞAYANLAR..."

Daha önce sel ve heyelan tehlikesi atlatmış bölgelerde yaşayan vatandaşların kişisel tedbirlerini alması gerektiğini belirten Köse, özellikle bodrum katlarda ikamet edenlere seslendi. Vatandaşlara hayati önerilerde bulunan Köse, "Bodrum katta yaşayanların mümkünse geçici olarak misafirliğe gitmesi gerekiyor. Binalardan çıkarken de elektrik şalterlerini ve vanaları mutlaka kapatmaları gerekiyor" dedi.

“24 SAATTE BİR YILLIK YAĞIŞIN ÜÇTE BİRİNİ ALDIK”

İstanbul’da metrekareye 242 kilogram civarında yağış kaydedildiğini hatırlatan Köse, "Bu yağışı şöyle düşünebiliriz: İstanbul’un yıllık yağışı ortalama 700 kilogram civarında. Biz 24 saatte bir yıllık yağışın üçte birini aldık. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir son" şeklinde konuştu.

“ALTYAPI SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA”

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle yağışların karakterinin değiştiğini belirten Köse, altyapı planlamasında kullanılan verilerin artık yetersiz kaldığını savundu. Köse, “Biz altyapıları genelde 100 yıllık ortalama yağış verisine göre yapıyoruz. Ancak bu sistem son yıllarda çökmüş durumda. Çünkü artık yağışların sıklığı, süresi ve şiddeti değişti” dedi.

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Kaynak: Haberler.com