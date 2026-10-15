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Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

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Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu Haber Videosunu İzle
Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu
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İstanbul Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. Kent genelinde yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 4 kişi ise aranıyor.

İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kağıthane Sadabat Parkı'nın yanında bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespit işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinde yaşananları aktaran Haberler.com Muhabiri Gizem Deniz Özkan, cansız bedeni bulunan şahsın 40'lı yaşlarda olduğunu ifade etti.

Megakentte yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp kişi sayısının ise an itibarıyla 4 olduğu duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com
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