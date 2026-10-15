İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından; kentin çeşitli bölgelerinde sel ve su baskınları yaşandı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine ilişkin son durumu paylaşmak için kameralar karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül, 4 olan kayıp sayısının 5'e yükseldiğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"ŞEHRİMİZ NORMALLEŞMEYE BAŞLIYOR"

"Şehrimiz normalleşmeye başlıyor" diyen Vali Gül, "Zararları tespit ediyoruz, vatandaşlarımız için seferber olduk. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. 7 yaralı taburcu edildi, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verdi.

"YARIN SABAH 6'YA KADAR YASAK DEVAM EDİYOR"

Yasaklara ilişkin de bir açıklama yapan Vali Gül, "Motorlarımıza yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RESMİ KURUMLARIMIZIN UYARILARI DİKKATE ALINMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında "Yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 İLDE OKULLAR YARIN DA TATİL

Öte yandan; şiddetli yağış nedeniyle eğitime de ara verildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi. Anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti.

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