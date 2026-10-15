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İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var

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İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var Haber Videosunu İzle
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
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Sel felaketine ilişkin son durumu paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. 7 yaralı taburcu edildi, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi. Vatandaşlara uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • İstanbul'da şiddetli sağanak yağışların ardından yaşanan sel felaketinde 3 kişi öldü, 5 kişi kayıp.
  • İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi; anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldığını, ihmal ve kusurların tespit edileceğini bildirdi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından; kentin çeşitli bölgelerinde sel ve su baskınları yaşandı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine ilişkin son durumu paylaşmak için kameralar karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül, 4 olan kayıp sayısının 5'e yükseldiğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 

"ŞEHRİMİZ NORMALLEŞMEYE BAŞLIYOR"

"Şehrimiz normalleşmeye başlıyor" diyen Vali Gül, "Zararları tespit ediyoruz, vatandaşlarımız için seferber olduk. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. 7 yaralı taburcu edildi, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verdi. 

"YARIN SABAH 6'YA KADAR YASAK DEVAM EDİYOR"

Yasaklara ilişkin de bir açıklama yapan Vali Gül, "Motorlarımıza yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor" şeklinde konuştu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RESMİ KURUMLARIMIZIN UYARILARI DİKKATE ALINMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında "Yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 İLDE OKULLAR YARIN DA TATİL

Öte yandan; şiddetli yağış nedeniyle eğitime de ara verildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi. Anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti. 

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıkartalbigaonyedi17:

önlemi kim alacak. belediye başkanını içeri attınız. çağırın müttefikleriniz Amerikan İsrail itkllerini kurtarsinlar

Yorum Beğen8
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

imamoğlu ayamama deresini üsküdar sahilini kurbağalı dereyi daha bir çok yeri ıslah etti oralarda sorun olmadı iktidar ise sazlı bosnaya sel yataklarını talan edip binalar doldurmaya ibbenin hizmetlerini engelleyip kötülemeye çalıştı başardıda bu selden dolayı olan tahribat iktidarın yarattığı betonlaşmanın eseri.

yanıt3
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Haber Yorumlarırhvw98dv49:

Bu felaketin sorumlusu altyapı yerine paraları çalanlar

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Haber YorumlarıHüseyin Bozkurt:

ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.İstanbul gibi koskoca metropolde bu hazin olay olmamalıydı Adalet bakanımız sayın akın gürlek bey gerekeni yapacaktır inşallah

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Haber YorumlarıGökhan Özel:

Yagmurun ismi felaket,afet oldu …..Toprak park yesil alan mi bıraktınız …Ülke bitmiş İstanbul bitse ne olur

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