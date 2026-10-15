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Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

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Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri
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Avrupa kupalarında gözler Beşiktaş ve Trabzonspor'a çevrildi. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a, bordo-mavililer ise UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'ya konuk olacak. İki temsilcimizin kritik mücadeleleri öncesinde muhtemel 11'ler, eksik oyuncular ve yayın bilgileri belli oldu. İşte tüm detaylar...

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Almanya'da Hoffenheim ile saat 22.00'de karşılaşacak.
  • Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Finlandiya'da KuPS Kuopio ile saat 19.45'te karşılaşacak.
  • Beşiktaş'ta sakat Vaclav Cerny, Milot Rashica ve mide rahatsızlığı olan Dusan Vlahovic Hoffenheim maçında forma giyemeyecek.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor, deplasmanda galibiyet arayacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşılaşırken, Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ ALMANYA'DA SAHNE ALACAK

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Hoffenheim karşısında Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarında bu sezon çıktığı 7 maçın 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ve Milot Rashica ile mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic, Hoffenheim karşısında forma giyemeyecek. Bu sezon 13 maçta 5 gol atan kaptan Orkun Kökçü ise takımının en önemli kozlarından biri olacak.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.

TRABZONSPOR FİNLANDİYA'DA GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Tammelan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

THOMAS REIS İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, Avrupa'daki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor'da Nweiwu ve Cabral kart cezaları, Okay Yokuşlu ile Onuralp Çevikkan ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

KUPS KUOPIO - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Samet, Cenk, Pina, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıiLhaN Berk:

bakalim bunlar kaç tane yiyecekler

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