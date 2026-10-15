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Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu

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Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
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Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde Türkiye plakalı bir tırda yapılan aramada, buzdolabı ve yatağın altındaki gizli boşluklara yerleştirilmiş 162 bin 700 euro ele geçirildi. Hollanda'dan Gürcistan'a meyve taşıdığı belirtilen tırdaki beyan edilmemiş parayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda Türk plakalı bir tırda beyan edilmemiş 162 bin 700 euro nakit ele geçirildi.
  • Nakit para, tırın sürücü kabinindeki buzdolabının arkasındaki boşluklara ve yatağın altındaki fabrika çıkışlı gizli bölmelere saklanmış polietilen poşetlerde bulundu.
  • Türk sürücü hakkında Haskovo Bölge Savcılığı'na bağlı Svilengrad birimi gözetiminde adli ve idari ön soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye ve ardından Gürcistan'a geçmek isteyen Türk plakalı bir tırda yüklü miktarda beyan edilmemiş nakit para ele geçirildi.

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'dan yüklediği meyveleri Bulgaristan güzergahı üzerinden Gürcistan'a taşıdığını belirten Türk sürücünün kullandığı tır, gümrük kontrol noktasına geldi. Risk analizi çerçevesinde detaylı incelemeye alınan araç, X-ray tarama cihazına sevk edildi.

Yapılan taramada tırın sürücü kabini bölümünde şüpheli yoğunluk saptanması üzerine gümrük muhafaza ekipleri arama başlattı.

BUZDOLABI VE YATAĞIN ALTINA GİZLEMİŞLER

Kabin içerisinde gerçekleştirilen aramalarda; buzdolabının arkasındaki boşluklara ve yatağın alt kısmındaki fabrika çıkışlı gizli bölmelere saklanmış polietilen poşetler bulundu. Poşetlerin içerisinden çıkan ve gümrük idaresine beyan edilmediği belirlenen toplam 162 bin 700 euro nakit paraya el konuldu.

Olayın ardından Haskovo Bölge Savcılığı’na bağlı Svilengrad birimi gözetiminde Türk sürücü hakkında adli ve idari ön soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSuleyman Yurtnac:

yazık değilmi paraları bulgara kaptırıyorsunuz ....resmi getirmeye ne zaman alışacaksınız...

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