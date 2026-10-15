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Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum

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Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
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Real Betis'in Brezilyalı futbolcusu Antony'nin evi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan karşılaşma sırasında soyuldu. Porto'yu 3-2 mağlup eden Real Betis'te forma giyen yıldız oyuncu, yaşadığı olayın ardından yaptığı açıklamada evinin soyulduğunu ancak ailesinin güvenliği ve huzurunun her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.

Real Betis’in Brezilyalı yıldızı Antony, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile karşı karşıya geldikleri mücadele sırasında büyük bir şok yaşadı. Yıldız futbolcu, sahadaki yerini aldığı esnada evine hırsız girdiğini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SIRASINDA SOYULDU

Real Betis’in Porto’yu 3-2 mağlup ettiği nefes kesen Şampiyonlar Ligi karşılaşması esnasında, Brezilyalı oyuncunun evi hedef alındı. Maçın ardından durumdan haberdar olan Antony, soygun haberini doğrulayarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

MADDİ ZARARI VAR

Maddi zarara uğradığını belirten Brezilyalı kanat oyuncusu, maddi zararının önemli olmadığını, ailesinin güvenliği ve huzurunun her şeyden daha önemli olduğunu ifade etti.

İşte Antony'nin o açıklaması:

''Bugün burada çok üzücü ve öfke verici bir durumu paylaşmak için bulunuyorum. Harika geçmesi beklenen bir gece, öfke ve hayal kırıklığına dönüştü.

Evim soyuldu.

Evinize girildiğinde neler hissettiğinizi anlatmak zor. Bu kadar emek, çalışma ve özveriyle elde ettiğimiz her şeyin, her bir şeyi kazanmak için vermek zorunda kaldığımız mücadelelerden haberi bile olmayan biri tarafından alınıp götürüldüğünü bilmek çok zor.

Ancak en çok acı veren ve öfkelendiren şey yalnızca maddi kayıp değil. Kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde yaşadığımız güvensizlik duygusu. Aileme bakmak ve böyle bir olayın geride bıraktığı korkuyu ve güvensizliği en çok sevdiğim insanların gözlerinde görmek.

Bütün bunların karşısında benim için bir şey daha da netleşti: Dünyada hiçbir maddi varlık, ailemin hayatından, huzurundan ve mutluluğundan daha değerli değildir.

Kaybettiğimiz her şeyi yeniden kazanabiliriz. Çalışmaya devam edeceğiz, hayallerimiz hâlâ canlı ve ilerleme isteğimiz hiç azalmadı.

Gerçekten önemli olan, ailemin gözlerinin içine bakabilmek ve bu zor anı aşmak için hâlâ birlikte, birlik içinde ve güçlü olduğumuzu bilmektir.

Öfke ve güvensizlik duygusu devam ediyor. Ancak en büyük zenginliğimizin hiçbir zaman evimizin içindeki maddi eşyalar değil, orayı gerçek bir yuva hâline getiren insanlar olduğu gerçeği de değişmiyor.

Çünkü sonuçta benim en büyük başarım hiçbir zaman satın alabildiğim şeyler değil, yanımda olan ailem oldu.

Ve onlar için gerekirse her şeye sıfırdan başlar, her şeyi kaç kez gerekiyorsa o kadar yeniden inşa ederim.''

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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