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Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün denetimden kaçışı 80 bin lira cezayla sonuçlandı

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Kırıkkale'de dron destekli trafik denetimini fark eden ehliyetsiz sürücü, araçtan inip yaya olarak uzaklaşırken yolcu koltuğundaki kişi direksiyona geçti. Bu anlar dronla kaydedildi ve sürücüyle araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden ehliyetsiz sürücü, aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaşırken, yolcu koltuğundaki kişi direksiyona geçti. Denetimden kaçmak için yapılan bu hamle dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama noktasını fark eden sürücü, aracını durdurup aşağı indi. Hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaşmaya başlayan sürücünün yerine ise yolcu koltuğundaki kişi geçti. 2 kişinin denetimden kurtulmak için yaptığı bu hamle, havadan takip yapan dron tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri inceleyen polis ekiplerince yapılan kontrolde, araçtan inen kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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